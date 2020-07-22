رياضة | خطة جديدة من الأهلي لضم رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر خطة جديدة من الأهلي لضم رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبحث مسؤولوا النادي الأهلي، تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد، بناءا على رغبة المدرب السويسري رنيه فايلر.

حيلة جديدة من الأهلي لشراء رمضان صبحي

كشفت مصادر صحفية عن خطة إدارة الأهلي الجديدة من أجل ضم رمضان صبحي من هيدرسفيلد الإنجليزى، بشكل نهائي، بعد طلب المدرب السويسري رنيه فايلر بضرورة تواجد الجناح الدولي مع الفريق الكروي الأول.

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وأوضحت المصادر أن النادي الأهلي سوف يرفع عرضه لضم رمضان صبحي من هدرسفيلد إلى 4 ملايين جنيه إسترليني وهو العرض الأخير بالنسبة لمسئولي الشياطين الحمر، بعد رفض العرض السابق والمقدر بـ 3 ملايين جنيه إسترليني.

وتابعت المصادر أن فايلر، مدرب النادي الأهلي تمسك باستمرار رمضان صبحي مع الشياطين الحمر خلال الموسم المقبل.

الجدير بالذكر أن إعارة رمضان صبحي تنتهي مع النادي الأهلي في نهاية الموسم الجاري واللاعب يرغب بالاستمرار رفقة الشياطين الحمر بسبب قلة العروض الأوروبية.