رياضة | مبابي يفجر مفاجأة بشأن انتقاله لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مبابي يفجر مفاجأة بشأن انتقاله لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر الدولي الفرنسي كيليان مبابي مفاجأة مدوية بخصوص مستقبله مع باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد الأنباء المتداولة حول اقتراب رحيله عن النادي الباريسي في الموسم المقبل.

وأكد "مبابي" في تصريحات لشبكة "بي إن سبورتس" القطرية الرياضية أنه مستمر مع باريس سان جيرمان الفرنسي في الموسم المقبل، مشيرًا إلي أنه جزء أساسي من مشروع النادي الباريسي.

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وأعرب عن رغبته في حصد المزيد من الألقاب والبطولات مع نادي باريس سان جيرمان في الموسم المقبل.

تصريحات "مبابي" بخصوص استمراره مع باريس سان جيرمان الفرنسي في الموسم المقبل، تغلق الباب أمام أنباء رحيله عن النادي الباريسي واقترابه من الانتقال لنادي ريال مدريد الإسباني الذي يسعي للحصول على خدماته.

وكان "مبابي" توج بلقب الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان هذا الموسم، بعد قرار إلغاء المسابقة في فرنسا ومنح اللقب للفريق الباريسي باعتباره متصدر الترتيب.