رياضة | تريزيجيه يتصدر أغلفة الصحف البريطانية بعد التألق أمام أرسنال

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تريزيجيه يتصدر أغلفة الصحف البريطانية بعد التألق أمام أرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر اللاعب الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه أغلفة الصحف البريطانية الصادرة اليوم بعد التألق فى مباراة فريقه استون فيلا أمام أرسنال والتي جمعت بين الفريقين على ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة بيرمنجهام ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة تألق لافت للاعب المصري حيث سجل هدف فريقه الوحيد بالمباراة التي انتهت بين الفريقين بنتيجة هدف مقابل لاشئ.

ليقود تريزيجيه استون فيلا لفوز صعب يجعله فى المركز السابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 قبل جولة من نهايتها.

ومن المقرر أن يواجه استون فيلا نظيره وست هام الاسبوع المقبل ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".