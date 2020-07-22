رياضة | وادي دجلة يرفض عرض الزمالك بالتعاقد مع نجمه

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وادي دجلة يرفض عرض الزمالك بالتعاقد مع نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أن مجلس إدارة وادي دجلة رفض طلب الزمالك بالتعاقد مع محمد عبد العاطي نجم خط وسط الفريق مقابل انتقال عدد من لاعبي الأبيض إلى دجلة.

وحدد مجلس إدارة وادي دجلة شرط من أجل الحصول على 35 مليون جنيه مقابل بيع عبد العاطي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية والحصول على مقابل مادي فقط من وراء بيع اللاعب وليس مقابل ضم لاعبين من الزمالك.

وحدد مسئولو الزمالك محمد عبد العاطي من ضمن النجوم المرشحون للتواجد ضمن صفوفه لتدعيم خط الوسط في الموسم المقبل.

وطالب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك إدارة القلعة البيضاء بالتعاقد مع مدافع جديد من أجل مساعدة نجمي الفريق طارق حامد وفرجانى ساسي في مركز وسط الملعب.