رياضة | قرار الأهلي يثير غضب فايلر

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر قرار الأهلي يثير غضب فايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صدمة قوية عقب عودته من سويسرا استعدادا لقيادة الأحمر، خلال الفترة المقبلة.

وعبر فايلر عن غضبة الشديد، بسبب عملية الفتاق التي أجراها حسين الشحات لاعب الأهلي، والتي ستبعده عن الأحمر لمدة قد تتجاوز ثلاثة أشهر.

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وأعرب المدرب السويسري عن غضبه بسبب خسارته عنصر مهم وأساسي في تشكيل الأهلي.

وكان فايلر قد طالب حسين الشحات بسرعة عمل العملية الجراحية، عقب لقاء السوبر المحلي أمام الزمالك.

وقام مسئولو النادي الأهلي بتأجيل العملية الجراحية للاعب بسبب التخوف من فيروس كورونا وهو ما آثار غضب فايلر لفقدان واحد من أهم عناصره بالفترة القادمة.