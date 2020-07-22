رياضة | المتحدث الرسمي لليجا لـ"الخليج 365": الأهلي والريال يتشاركان إنجاز لقب نادي القرن.. صلاح سينجح في الدوري الإسباني وأعشق المصريين

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر المتحدث الرسمي لليجا لـ"الخليج 365": الأهلي والريال يتشاركان إنجاز لقب نادي القرن.. صلاح سينجح في الدوري الإسباني وأعشق المصريين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبقى فوز ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني الـ34 في تاريخه من أهم الأحداث المتواجدة على الساحة الكروية العالمية مؤخرًا بعد أن سحب الملكي البساط من غريمه برشلونة بقيادة الساحر زين الدين زيدان الذي لايزال يحقق إنجازات عظيمة مع فريقه كواحد من أهم المدربين في العالم بالآونة الأخيرة.

تطرق "الخليج 365 الرياضي" مع خوان فيرنانديز المتحدث الرسمي لليجا عن كل ما يخص الدوري الإسباني و بعض الشئون المصرية بالإضافة إلى مصير الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول.

-في البداية .. تهانينا لفوز ريال مدريد باللقب الـ34 في تاريخه .. هل ترى الحظ لعب دوره أم فاز من يستحق ؟

بالتأكيد لا، الموضوع أكثر من حظ فهو عمل شاق في بيئة أكثر تنافسية .. فعلى عكس البطولات الأوروبية الأخرى .. كانت المنافسات في الليجا هذا الموسم مشتعلة والأجواء كانت تنافسية للغاية فانتظرنا حتى نهاية الموسم حتى نعرف من البطل ولم يُحسم اللقب من البداية فكانت المنافسات مشتعلة، وذلك يعود إلى مايتمتع به الدوري الإسباني من امتيازات سمحت للفرق بزيادة ميزانية اللاعبين والتطوير الرياضي داخلها مما أدى لزيادة التنافس.

-وفي وجهة نظرك .. ما أخطاء برشلونة التي أفقدته لقب الدوري الإسباني في اللحظات الأخيرة ؟

رغم تتويج ريال مدريد باللقب إلا أن الفروق بين الطرفين كانت بسيطة جدًا حتى النهاية فكلاهما أفضل وأغلى فرق كرة القدم، وكما رأينا هذا العام ماذا قدمت أندية مثل سلتا فيجو وإشبيلية وأتلتيكو مدريد أمام برشلونة وفالنسيا وكيف خسر الريال أمام مايوركا وتعادل مع سلتا فيجو، والسبب وراء ذلك هو ارتفاع القدرة التنافسية لليجا بشكل عام.

-كان هناك حالة تنافسية مشتعلة بين ميسي ورونالدو في الليجا ولكن بعد أن رحل الدون ليوفنتوس، ترى من تعده أقوى خصم لميسي؟

في الليجا نجذب دائمًا أفضل المواهب ونضمها و لدينا تصنيف مذهل من أفضل الهدافين هذا العام مثل بنزيما، جيرار مورينو من فياريال ، راؤول جارسيا من أتلتيك، لوكاس أوكامبوس في إشبيلية ، ياجو أسباس في سيلتا، حيث أن هناك موهبة عالية في كل مرة قادرة على مواجهة ميسي ووضع ريال مدريد وبرشلونة أيضًا في ورطة كما رأينا هذا الموسم.

-ولكن ترى هل تسبب covid- 18 في التراجع الذي رأيناه في مستوى ميسي مع البرسا مؤخرًا ؟

Covid-18 حالة استثنائية للغاية أثرت على الجميع في العديد من المستويات ، ولكن بوجه عام دعونا لا ننسى أن ميسي هو أفضل هداف في تاريخ الدوري الأسباني.

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-بالنسبة لمصر .. يعيش دائمًا الأهلي وريال مدريد حالة ود وتبادل تهاني بسبب مشاركتهم في لقب نادي القرن بإفريقيا وأوروبا .. انقل لنا انطباعك عن تلك الحالة ؟

بالفعل فهي حالة جميلة فهم يشتركون في هذا التمييز والإنجاز معًا، وأود أن أقول أن المصريون لا يحبون ريال مدريد فقط، ولكني أعتقد أنهم يتذكرون جيدًا الأندية الأخرى التي لعب الأهلي أمامها مثل أتلتيكو مدريد، خيتافي، إسبانيول، على سبيل المثال لا الحصر.

-وإذا تحدثت معك عن شعبية الأندية المصرية وخاصة الأهلي والزمالك والمنتخب المصري في إسبانيا ، فماذا تخبرنا؟

الأندية المصرية معروفة لدينا في إسيانيا، فأرى كرة القدم المصرية ونحن في إسبانيا، نشترك معًا بأن لدينا أقوى الدوريات والأندية من حيث عدد الألقاب في قارتي إفريقيا وأوروبا "الأهلي – ريال مدريد".

كما أنه تم إدارة الفرق المصرية والمنتخبات الوطنية فنياً من قبل المدربين الذين كانوا من قبل في إسبانيا على سبيل المثال، هيكتور كوبر مع فالنسيا أو أجيري مع أوساسونا وسرقسطة وإسبانيول، لذا فإن هذا النوع من الروابط يجعل الناس أكثر وعيًا بكرة القدم المصرية بشكل عام.

- بالنسبة لما يتردد منذ فترة ويتجدد بالنسبة لمحمد صلاح وانتقاله للدوري الإسباني .. هل تتوقع نجاحه في حال إذ قرر الرحيل لليجا ؟

نعم، أتوقع نجاحه وأنا واثق من أن صلاح سيبلى حسنًا في الليجا.. ففي الدوري الإسباني لدينا لاعبين من أكثر من 50 دولة وجنسية مختلفة ، لاعبون دوليون ناجحون ويستمتعون بفرقنا ومسابقاتنا مثل أي لاعب آخرمحلي.

- خلال فترة وجودك في مصر ، ما الذي اكسبته من المصريين وما الأطعمة التي تحبها في مصر؟

أعشق المصريين فهم ودودن للغاية وأبسط الأشياء تسعدهم فهم يقدرون الأشياء الصغيرة في الحياة على سبيل المثال الجلوس على المقاهي.

والأطعمة المصرية التي أحببتها هي الفطار المصري مثل الفول – الطعمية – الفطير وأحب أيضًا الكشري والشيش طاووق.