رياضة | بهدف انشاء مول تجاري.. محافظ اسوان يزيل مركز شباب ادفو والأهالي يستغيثون

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بهدف انشاء مول تجاري.. محافظ اسوان يزيل مركز شباب ادفو والأهالي يستغيثون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرخة استغاثة أطلقها أهالي مركز ادفو بمحافظة اسوان، للسيد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورئيس مجلس الوزراء، عقب قرار أشرف عطية محافظ اسوان، إنشاء مول تجاري وبعض المشاريع الاستثمارية.

وقامت لجنة بمعاينة مركز شباب ادفو تمهيدا لإزالته حيث يقول علاء سعد مدير مركز شباب ادفو إن مركز شباب ادفو من أعرق واكبر المراكز بمحافظة اسوان، لاسيما وانه يمتلك بنية تحتية تخدم قطاع عريض من شباب المركز وقراه، حيث يوجد بالمركز ملعب قنوني، وملعب خماسي، ومبنى إداري، وكافتريا للرواد، وملعب متعدد، وقاعة أفراح.

وأضاف ان حال التفكير في انشاء اي مشروع تقوم به المحافظة سوف يتم هدف كل هذه المباني وتشريد الاعبين والاهالي اللذين لايوجد لديهم متنفس سوي مركز الشباب.

وأشار سعد الي ان هناك حديقة عامة بجوار مركز الشباب يمكن استغلالها في انشاء اي مشروع استثماري عليها، مؤكدا انه لايعلم ما هو الاصرار على إزالة المركز.

ويتمتع مركز شباب ادفو بموقع الاستراتيجي، حيث يبعد عن شاطئ النيل ب6 أمتار هو الطريق الفاصل بين المركز ونهر النيل، وربما هذا مادفع رجال الأعمال بالتنسيق مع محافظ اسوان في التفكير في ازالته وإقامة بعض المشاريع على أرضه.

يذكر ان مركز شباب ادفو يشارك بالمجموعة الأولى بدوري القسم الثالث، ويحتل المركز الرابع بجدول المسابقة برصيد 39 نقطة، فضلا عن حصول فريق2003 على دوري المنطقة وتاهله لدوري القطاعات، بالإضافة إلى اشتراك في أكثر من نشاط مثل تنس الطاولة والكاراتيه وألعاب القوي.