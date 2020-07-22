رياضة | شوبير: الأهلي يجهز لإبرام صفقة مفاجأة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر شوبير: الأهلي يجهز لإبرام صفقة مفاجأة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي أحمد شوبير حارس الاهلي السابق عن تحضير النادي لصفقة مفاجأة من العيار الثقيل خلال الصيف الجاري.

قال شوبير بقناة أون تايم سبورتس: الأهلي وضع 3 صفقات على طاولة النادي، أولها طاهر محمد طاهر نجم المقاولون، كما يتفاوض مع لاعب معار لأحد الأندية وتألق بشكل ملحوظ وهو موهبة واعدة.

واضاف: هناك صفقة ثالثة مفاجأة ستحدث ضجة كبيرة ولكنها تحتاج لعمل شاق موضحًا أنه سيكتفي بذكر هذه الكلمات تلميحًا لهذه المفاوضات.