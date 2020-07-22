رياضة | رئيس أولمبياد طوكيو يرفض غياب الجماهير

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس أولمبياد طوكيو يرفض غياب الجماهير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغ يوشيرو موري، رئيس (طوكيو 2020)، وكالة كيودو للأنباء في مقابلة، بأن فكرة إقامة الألعاب الأولمبية بدون جماهير لا تعجبه.

وكان من المقرر أن ينطلق أولمبياد طوكيو، يوم الجمعة القادم، لكن بسبب جائحة كوفيد-19، اتخذت اللجنة الأولمبية الدولية والحكومة اليابانية قرارا لا سابق له، بتأجيل الألعاب إلى 2021.

ومنذ ذلك الوقت يدرس المنظمون خيارات عديدة، للسماح بإقامة الألعاب الأولمبية الصيف المقبل.

وقال توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، الأسبوع الماضي، إن تقليل عدد المتفرجين ربما يكون أحد الخيارات.

Advertisements

وقال موري، رئيس الوزراء الياباني السابق، إنه حريص على تجنب هذا السيناريو.

وأبلغ وكالة أنباء كيودو في مقابلة، أمس الثلاثاء "لا يجب أن نجعل الجماهير تمر بأوقات صعبة.. الأحداث الرياضية متعلقة بتعاطف الدولة بأكملها".

وأضاف موري أنه يعتقد أن باخ، كان يفترض في تعليقاته "السيناريو الأسوأ".

وسيعقد منظمو طوكيو 2020 اجتماعات مع الحكومة اليابانية، وحكومة طوكيو، في سبتمبر أيلول، لدراسة العديد من السيناريوهات.