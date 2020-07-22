رياضة | بيراميدز ييرفض عرض الزمالك لضم نجمي الفريق

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بيراميدز ييرفض عرض الزمالك لضم نجمي الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي براميدز رفضت العرض المالي المقدم من نادي الزمالك خلال الأيام الماضية من أجل الحصول على خدمات نجمي الفريق عبد الله بكري ورجب بكار.

واستطاع مسؤل التعاقدات في الزمالك من الحصول على رغبات الثنائي بارتداء القميص الأبيض ليقوم بعد ذلك بتقديم عرض لإدارة براميدز من أجل التعاقد مع بكري وبكار مقابل 20 مليون جنيه.

وقامت إدارة براميدز بتوجيه صدمة لإدارة الزمالك ورفضت العرض بسبب ضعفه من الناحية المادية وأنه لا يتناسب مع إمكانيات ثنائي الفريق.

وقام الزمالك مؤخرًا بتقديم عرض مادي من أجل التعاقد مع نبيل عماد دونجا نجم خط وسط براميدز مقابل 30 مليون جنيه ولكن الأخير يتمسك بالحصول على 60 مليون جنيه.