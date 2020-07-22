رياضة | استئناف الدوري في باراجواي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر استئناف الدوري في باراجواي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلق دوري باراجواي، الثلاثاء، بعد توقف استمر 4 أشهر بسبب فيروس كورونا، وفاز سيرو بورتينو 2-1 على ليبرتاد المتصدر، بينما تعادل ريفر بليت 1-1 مع ناسيونال.

وتأجلت المباراتان من يوم الجمعة بسبب عدد كبير من حالات الإصابة بفيروس كورونا في بعض الفرق.

ومن المنتظر إقامة مباراتين إضافيتين يومي الأربعاء والخميس.

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ويلعب 12 أكتوبر/ تشرين الأول، الذي أبلغ عن 35 حالة إيجابية لكوفيد-19 الأسبوع الماضي، يوم الخميس بعد مراجعة الأرقام لتهبط إلى ثلاث حالات فقط يوم الاثنين.

وجاءت نتيجة فحص لاعب آخر في أولمبيا إيجابية يوم الاثنين لكن فحصا ثانيا يوم الثلاثاء جاءت نتيجته سلبية وستقام مباراته ضد لوكوينو مثلما كان مقررا لها يوم الأربعاء.

وقال مسؤولون في اتحاد باراجواي لكرة القدم إن الأندية بوسعها طلب تأجيل مبارياتها إذا أصيب سبعة لاعبين أو أكثر بالفيروس.

وباراجواي من أقل الدول تأثرا بالوباء في أمريكا الجنوبية وسجلت 3748 إصابة و33 وفاة حتى يوم الاثنين.