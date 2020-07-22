رياضة | مواجهة ودية بين بايرن ميونخ ومارسيليا استعداداً لدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مواجهة ودية بين بايرن ميونخ ومارسيليا استعداداً لدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم مباراة ودية أمام فريق مارسيليا الفرنسي يوم 31 يوليو الجاري، استعداداً لاستئناف منافسات دوري أبطال أوروبا في أغسطس المقبل.

وذكر بايرن في بيان أن المباراة ستقام دون جمهور على ملاعب أكاديمية النادي.

وحصل لاعبو بايرن على راحة سلبية لمدة أسبوعين بعدما توج بثنائية الدوري والكأس، ويعود الفريق للتدريبات لاستئناف محاولته للتتويج بالثلاثية هذا الموسم.

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وتُستأنف منافسات دوري أبطال أوروبا على هيئة بطولة مصغرة في لشبونة بداية من دور الثمانية خلال الفترة من 12 إلى 23 أغسطس ، ولكن يتعين على بايرن أن يخوض مباراة إياب دور الـ16 يوم 8 أغسطس المقبل أمام ضيفه تشيلسي، علماً بأنه فاز ذهاباً 3-0 في لندن قبل أزمة فيروس كورونا.

وقال مدرب بايرن هانسي فليك إن المباراة أمام مارسيليا، الفائز بالبطولة في 1993: "تأتي في الوقت الأمثل في استعداداتنا".

وأضاف: "الفريق وجهازنا التدريبي سيعملان بتركيز كبير للتأكد من أن أدائنا سيكون مشابها لما قدمناه في الدوري الألماني وفي نهائي كأس ألمانيا".