رياضة | الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات توقف المعمل الهندي الوطني

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات توقف المعمل الهندي الوطني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا)، إنها أوقفت المعمل الهندي الوطني للكشف عن المنشطات لفترة ثانية، تصل إلى ستة أشهر، لعدم توافقه مع المعايير الدولية.

وتعرض المعمل ومقره نيودلهي للإيقاف، في أغسطس آب، بعد زيارة لوفد من وادا، وتم منعه من إجراء أي أنشطة متعلقة بمكافحة المنشطات، بما في ذلك تحاليل البول والدم.

وقالت وادا في بيان "في فبراير (شباط) 2020، عندما انتهت فترة الإيقاف التي استمرت ستة أشهر... لم يتم التعامل مع بعض المسائل العالقة بصورة ناجحة".



وأضافت أن الإجراءات الانضباطية، أشرفت عليها لجنة مستقلة، أوصت بإيقاف إضافي لمدة ستة أشهر، بدأ في 17 يوليو تموز.

ووفقا لميثاق مكافحة المنشطات العالمي، يملك المعمل خيار الطعن على قرار وادا، أمام محكمة التحكيم الرياضية.

