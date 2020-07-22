رياضة | جارنيت مهتم بشراء ناديه السابق تمبروولفز

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر جارنيت مهتم بشراء ناديه السابق تمبروولفز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقود كيفن جارنيت مجموعة من المستثمرين المهتمين بشراء ناديه السابق مينيسوتا تمبروولفز المشارك في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، بحسب ما أفادت تقارير صحفية الثلاثاء.

وأورد موقع "ذا أثلتيك" الالكتروني ان النجم السابق البالغ من العمر 44 عاما، أبدى اهتمامه بالاستحواذ على النادي الذي دافع عن ألوانه لنحو 14 عاما توزعت على فترتين.

ونقل الموقع عن المالك الحالي لتمبروولفز جلين تايلور قوله إن "مجموعات عدة من الشراة المحتملين أبدت اهتمامها" بالاستحواذ على النادي، وانه يدرس كل الخيارات.

وتابع "أبلغنا الجميع ان على النادي البقاء في مينيسوتا"، الولاية الواقعة على الحدود الشمالية للولايات المتحدة مع كندا.

وتعود ملكية النادي لتايلور منذ العام 2014. وبحسب التقارير، لن يقوم المالك الحالي ببيع النادي بمبلغ أقل من 1.2 مليار دولار.

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وبحسب "ذا أثلتيك"، تقدم جارنيت الذي يعد أبرز الأسماء في تاريخ النادي، بعرض للشراء مع مجموعة من المستثمرين الآخرين. وأورد الموقع ان هذا المشروع بالنسبة الى جارنيت "نابع من رغبة شخصية بسبب التاريخ الذي يربطه بالنادي. يريد شراء الفريق وإبقاءه في مينيسوتا".

وشكل تمبروولفز نقطة انطلاق المسيرة الاحترافية لجارنيت عام 1995، وخاض معه تجربة طويلة اختير خلالها أفضل لاعب في الموسم "أم في بي" لعام 2004، قبل ان ينتقل الى بوسطن سلتيكس اعتبارا من 2007، حيث أحرز اللاعب في العام التالي لقبه الوحيد في دوري الـ "ان بي ايه".

واعتبارا من 2013، خاض موسمين مع فريق بروكلين نتس، وعاد الى تمبروولفز مطلع 2015 ليلعب لموسم ونصف موسم قبل الاعتزال في 2016.

ومن المقرر ان يتم إدراج اسم جارنيت، إضافة تيم دنكان والنجم السابق للوس أنجليس ليكرز كوبي براينت الذي قضى مطلع عام 2020 في حادث تحطم طائرة مروحية، ضمن قاعة المشاهير لكرة السلة الأمريكية هذا العام، لكن الاحتفال بذلك أرجئ الى 2021 بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكان مينيسوتا يحتل المركز الرابع عشر ما قبل الأخير في ترتيب المنطقة الغربية قبل تعليق منافسات الدوري في مارس الماضي بسبب "كوفيد-19"، ولن يكون بالتالي ضمن الفرق الـ22 (من أصل 30) التي اختارتها رابطة الـ"ان بي ايه" لاستكمال الموسم بصيغة معدلة خلف أبواب موصدة في مجمع ديزني بمدينة أورلاندو، اعتبارا من 30 يوليو الحالي.