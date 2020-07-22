رياضة | إلغاء بطولة العالم لسباقات الرجل الحديدي في هاواي بسبب كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إلغاء بطولة العالم لسباقات الرجل الحديدي في هاواي بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن منظمو بطولة العالم لسباقات الرجل الحديدي "ايرون مان" في هاواي عن إلغاء فعاليات نسخة هذا العام بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وكانت هذه النسخة مقررة في كونا في العاشر من أكتوبر المقبل وتأجلت إلى السادس من فبراير 2021 بسبب وباء كورونا، ولكن الوباء نفسه جعل إقامة البطولة في الموعد الجديد أمرا غير ممكن أيضا لتلغى هذه النسخة على أن تقام نسخة 2021 في الموعد المقرر لها.

وذكر بيان للمنظمين في هاواي :"نشعر بخيبة أمل كبيرة لأننا لم نستضف بطولة العالم للرجل الحديدي للمرة الأولى في تاريخنا الممتد إلى 43 عاما".

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وأوضح المنظمون أنهم اتخذوا القرار بناء على "وضع وباء كورونا حول العالم والقيود المفروضة على اجتياز الحدود والسفر وفرص تأهيل الرياضيين ومهمتنا في استضافة بطولة عالمية تنافسية حقا، ورغبتنا في توفير أكبر قدر ممكن من وقت التحضير للرياضيين".

ومن المقرر إقامة نسخة 2021 من البطولة في التاسع من أكتوبر 2021 علما بأن منافسات الرجل الحديدي تتضمن سباقا للسباحة لمسافة 3.86 كيلومتر وسباقا للدراجات لمسافة 2ر180 كيلومتر إضافة لسباق عدو لمسافة 42,2 كيلومتر.

وسيتم السماح للرياضيين المتأهلين إلى نسخة 2020 بالمشاركة في أي من نسختي 2021 و2022 .

وتسبب مرض "كوفيد-19" ، الناتج عن الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد ، في إلغاء جميع بطولات وسباقات الرجل الحديدي (ايرون مان) التي كانت مقررة هذا العام ومنها البطولة الأوروبية في فرانكفورت وبطولة العالم 3ر70 في تاوبو بنيوزيلندا.