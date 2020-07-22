رياضة | أرتيتا يرد على رسالة دعم جماهير آرسنال

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أرتيتا يرد على رسالة دعم جماهير آرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انبرى مدرب آرسنال، ميكل أرتيتا، للدفاع عن إدارة ناديه، بعد أن وضعت الجماهير لافتة على طائرة حلقت فوق إستاد فيلا بارك تقول "أدعم أرتيتا، ارحل يا كرونكي".

أصبح مالك آرسنال، الملياردير الأمريكي ستان كرونكي، محل انتقادات جماهير النادي اللندني، بسبب افتقاره للمغامرة في سوق الانتقالات.

وقال أرتيتا في مؤتمر صحافي: "لدي دعم كامل من عائلة كرونكي، ومن الإدارة، ومن المدير الرياضي، نضع خطة قوية للغاية معاً لمحاولة فعل أقصى ما في وسعنا في فترة قصيرة للغاية".

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وأضاف: "في نهاية المطاف جدول الدوري لا يكذب، ونحن ندرك الفجوة ونحاول سدها، نحن في مركب واحد ونحاول فعل كل شيء معاً".

ووجهت أسئلة لأرتيتا عما إذا كانت تعليقاته بعد الفوز على ليفربول تسببت في هذا التصرف من الجماهير، وقال أرتيتا بعد هذه المباراة إن مسألة حصوله على أموال كافية لدعم التشكيلة مصدر "قلق" بالنسبة له.

وأضاف المدرب الإسباني: "لا أدري لكن لو كان ذلك هو الانطباع فإنني لم أرغب فيه، أردت التأكيد، وأنا أفعلها مجدداً، أننا بحاجة لدعم الفريق في العديد من المناطق".

وأوضح: "مسؤوليتي تكمن في تطوير الفريق، على المستويين الفردي والذهني، بعد ذلك هناك بعض المناطق علينا تحسينها".