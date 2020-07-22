الامارات | الكشف عن مدة عقد مدرب منتخب الإمارات الكولومبي بينتو

شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن مدة عقد مدرب منتخب الإمارات الكولومبي بينتو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة الإماراتي، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية يوسف حسين السهلاوي أن عقد المدرب الجديد للمنتىخب الوطني الكولومبي خورخي لويس بينتو سيكون لموسمين، مشيرا إلى أن اتحاد الكرة حدد أهدافا عدة من التعامل مع بينتو في مقدمتها قيادة المنتخب للتأهل لكأس العالم 2022، مؤكدا أن البوسنة الأقرب لكي تكون مكانا للمعسكر الخارجي المرتقب للمنتخب بعدما حصلوا على الموافقة على إقامة هذا المعسكر وأنهم بانتظار القرار النهائي من المنظمين للمعسكر من أجل ترتيب بعض المباريات الودية هناك، مشددا على أن الظروف الراهنة التي يمر بها كل العالم تسببت في تأخير المعسكر، واصفا المرحلة الجديدة التي يعيشها المنتخب بانها مرحلة يسودها التفاؤل.

وقال السهلاوي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده اتحاد الكرة اليوم الاربعاء بمقره في دبي وقدم خلاله المدرب بينتو رسميا لوسائل الإعلام: "ارحب بالمدرب بينتو وهناك تحد كبير سيواجه المنتخب الأولوية بالنسبة لنا وهو التأهل لكأس العالم وتعاقدنا مع المدرب يشمل كل الأهداف التي حددها اتحاد الكرة في عقده مع المدرب الجديد ".

وقام يوسف حسين عقب المؤتمر الصحافي بإهداء قميص المنتخب للمدرب بينتو .

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