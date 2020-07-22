شكرا لقرائتكم خبر عن «هافرتز» يستعد لطلب الرحيل عن ليفركوزن.. ويحدد وجهته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخطط كاي هافرتز، نجم نادي باير ليفركوزن الألماني، لتقديم طلب رسمي للرحيل عن الفريق هذا الأسبوع من أجل الانتقال واللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشارت صحيفة «بيلد» الألمانية إلى رغبة اللاعب في مغادرة فريقه إذ يود الانضمام إلى نادي تشيلسي الإنجليزي.

ودخل البلوز في مفاوضات بالفعل مع باير ليفركوزن من أجل الحصول على خدمات اللاعب صاحب الـ 21 عامًا، فيما أوضحت الصحيفة الألمانية أن المفاوضات تدور حول مبلغ 70 مليون جنيه إسترليني.

ومن المنتظر أن يتقدم اللاعب، الذي ارتبط اسمه كذلك بمانشستر يونايتد وريال مدريد، بطلب الرحيل إلى تشيلسي رسميًا، غدًا الخميس، مع استئناف الفريق لتدريباته.