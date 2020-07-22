شكرا لقرائتكم خبر عن موعد قمة ليفربول وتشيلسي.. والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف نادي ليفربول، الليلة، على ملعبه أنفيلد نظيره تشيلسي في إطار الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المنتظر أن يتم تسليم الريدز كأس البطولة اليوم في احتفالية يشارك فيها أسطورة الفريق السير كيني دالجليش.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والربع مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناتي «بي إن سبورتس 1» و«بي إن سبورتس 2» بتعليق عصام الشوالي.