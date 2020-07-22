شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة «كوفي» بكورونا تهدد ودية سموحة مع الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعيش مسؤولو الأهلي وسموحة حالة من القلق قبل المباراة الودية التي كانت مقررًا لها، الجمعة، وسط أنباء عن تأجيلها، بعد اكتشاف إصابة محمد كوفي، لاعب الفريق السكندري، بكورونا.
وقالت مصادر داخل الأهلي إن مسحة طبية سيتم إجراؤها قبل المباراة بوقت كافي، للتأكد من سلامة جميع اللاعبين لمن هناك رغبة في التأجيل لتقليل خطر الإصابة والاطمئنان على جميع اللاعبين.
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