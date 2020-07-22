شكرا لقرائتكم خبر عن مران بدني قوي في معسكر المصري ببرج العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، صباح اليوم الأربعاء، مرانًا بدنيًا قويًا تحت قيادة طارق العشري، المدير الفني للفريق، الذي حرص قبيل بدء المران على الاجتماع بلاعبيه وذلك لتوضيح الإيجابيات والسلبيات التي طرأت على أداء الفريق خلال مباراته الودية أمس أمام طلائع الجيش، والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، استمر المران لما يقرب من ساعتين كاملتين، خصصهما الجهاز الفني للارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية لجميع اللاعبين الذين خاضوا المران بكل قوة، وحرص أعضاء الجهاز الفني على متابعة تنفيذ اللاعبين لكافة التدريبات للحصول على الاستفادة القصوى منها، واختتم المران بتقسيمة مصغرة شهدت تنافسًا من جميع اللاعبين على نيل ثقة مديرهم الفني.