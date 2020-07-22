شكرا لقرائتكم مران بدنى قوى للاعبى الجونة استعدادا لعودة الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة تدريباته صباح اليوم الأربعاء استعداداً لاستئناف النشاط الرياضي وعودة الدوري المصري والمقرر له 6 أغسطس المقبل، بعد فترة توقف طويلة بدأت فى مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، حيث نشرت صفحة النادى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورا من تدريبات الفريق ، حيث ظهرت الجدية و الالتزام على اللاعبين ، وهو ما بدى على أكرم توفيق و أحمد ياسر ، بينما ظهر محمد نجيب ضاحكا خلال تدريبات الفريق .

من جانبه، قال نادر شوقى، الرئيس التنفيذى للشركة المسئولة عن إدارة نادى الجونة، فى تصريحات سابقة إن فريق الكرة بدأ التدريبات الثلاثاء الماضي، ويقوم بعمل مسحة كل 5 أيام، بالتنسيق مع اتحاد الكرة، موضحاً أن الجونة أجرى 4 مسحات حتى الآن وكانت هناك عينة إيجابية واحدة فى المسحة الثانية.

Advertisements

وفضل نادى الجونة انتظار نتائج المسحة الثانية رغم سلبية جميع نتائج المسحة الأولى لبدء التدريبات الجماعية وبعد ظهور نتائج المسحة الثانية تأكد وجود حالة إيجابية واحدة فى النادى، وبناء عليه تم إبلاغ اتحاد الكرة بالحالة واتخذ جميع الإجراءات اللازمة وفقاً للبروتوكول الطبى المرسل من اتحاد الكرة ووزارة الصحة.

وأكد نادر شوقى أنه فى آخر 6 أسابيع من دورى الموسم الحالى سيتحدث مع الأهلى بشأن اللاعبين المعارين وحسم مصيرهم، حيث يضم فريق الجونة 4 لاعبين معارين من الأهلى بالموسم الحالى، وهم أحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار.