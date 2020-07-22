شكرا لقرائتكم رعب في الزمالك بسبب محمد كوفى والأبيض يترقب نتيجة المسحة الرابعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يترقب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، والجهازين الفني والإداري، نتيجة المسحة الطبية الرابعة للكشف عن فيروس كورونا التي خضع لها الفريق في الثانية ظهر أمس الثلاثاء، للاطمئنان على سلامتهم ضمن الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة اللاعبين وباقي الأفراد، بعدما أعلن نادى سموحة عن إصابة لاعبين بينهما محمد كوفي لاعب الزمالك السابق.

وخضع اللاعبون والجميع لمسحة كورونا "الرابعة" حيث قام الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق بإجراء المسحة مرتين بالقاهرة قبل انطلاق معسكر برج العرب وأجريت الثالثة في مقر الإقامة الحالي قبل إجراء مسحة جديدة أمس ، في معسكر الفريق المغلق ببرج العرب وفق الخطة التي تم وضعها من قبل الجهاز الفني للوصول باللاعبين إلى أقصى درجة ممكنة من الجاهزية قبل استئناف النشاط الكروي.

وأثار محمد كوفى لاعب سموحة الذعر والرعب بعدما أعلن إصابته بفيروس كورونا حيث أن اللاعب خالط جميع لاعبى الزمالك زملائه السابقين لأنه لم يراهم من فترة كبيرة مما تسبب في الخوف للجميع .

ويترقب الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نتيجة المسحة أجراها اللاعبون والجهاز الفني والتي ستظهر نتيجتها خلال الساعات القليلة القادمة.

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وتعرض البوركينابي محمد كوفى مدافع فريق سموحه السكندري للإصابة بفيروس كورونا ونشر اللاعب عبر صفحتة الشخصة بموقع التواصل أنستجرام رسالة عقب أعلان إصابته خلال معسكر الفريق ببرج العرب.

وقال كوفي على "فيس بوك":" قل لن يصيبنا الا ما كتبه الله لنا هو مولانا علي الله فليتوكل المؤمنون".

وأثبتت المسحة إصابة كل من البوركيني محمد كوفي والأوغندي ديريك لاعبي الفريق بفيرس كورونا ويقوم فريق سموحة كباقي أندية الدوري بمسحة أسبوعية للإطمئنان على اللاعبين بشكل مستمر وإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وقرر الجهاز الطبي لفريق سموحة اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية تجاه الثنائي وعزلهما.

وكشف المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة نتائج المسحة الطبية الخامسة التي أجريت للاعبي الفريق الأول لكرة القدم الجهاز الفني والإداري بالتنسيق بين النادي والاتحاد المصري لكرة القدم.

وأكد "عامر" في بيان صحفي له ، أن المسحة الخامسة أظهرت عن وجود حالتين إيجابيتين بين لاعبي الفريق، مشيرا إلى أنه على الفوز تم اتخاذ كافة الإجراءات لعزل الحالتين من خلال طبيب الفريق الذي سيتولى جميع الإجراءات والتدابير الخاصة بالعلاج بالتنسيق مع الدكتور محمد سلطان المستشار الطبي للاتحاد المصري لكرة القدم حتى تعافيهما وتماثلهما التام للشفاء.

وخضع لاعبو الفريق الكروى الاول بنادى سموحة لإجراء المسحة الطبية الخامسة في إطار الإجراءات الاحترازية التي أقرتها اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم بالتعاون مع الأندية تمهيدًا لاستئناف التدريبات وعودة المسابقات المحلية حيث أجرى لاعبو الفريق ومعهم أعضاء الجهاز الفني والإداري المسحة الخامسة.