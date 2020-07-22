شكرا لقرائتكم خبر عن "499 دقيقة" مُلخص مشوار أزارو مع الاتفاق السعودى فى 160 يومًا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 160 يومًا قضاها المغربى وليد أزارو مهاجم الأهلى تحت مظلمة فرق الاتفاق السعودى، حيث انتقل اللاعب لصفوف الفريق السعودى على سبيل الإعارة فى 22 يناير الماضى، وانتهت إعارته رسميًا فى 30 يونيو الماضى، وأكد خالد الناصر أمين عام المجلس التنفيذي لنادي الاتفاق أن علاقة ناديه انقطعت مع المغربى أزارو بعدما بالغ اللاعب فى طلباته المادية من أجل تجديد الإعارة قائلاً: "المفاوضات كانت تسير بشكل محترم بين إدارتى الاتفاق والأهلى، إلا أن كل شيء انقطع بعدما بالغ اللاعب فى طلباته المادية ورفض مسئولو النادى السعودى منحه تلك المميزات وتفضيله عن باقى لاعبى الفريق"، مؤكدًا أن وليد أزارو أصبح لاعباً فى النادى الأهلى حاليًا بعدما انتهت إعارته للاتفاق السعودى.

وأوضح خالد الناصر أنه وفقًا لقانون اتحاد الكرة السعودى، فإن أزارو أصبح ممنوعًا من اللعب لأى نادٍ بالدورى السعودى بعدما رفض تجديد إعارته لنادى الاتفاق، وأن اللاعب لم يحصل على راتب شهر يونيو فقط.

وشارك أزارو مع الاتفاق بالدورى السعودى فى 499 دقيقة، بواقع 7 مواجهات أحرز خلالها 3 أهداف وصنع هدفا وحيدا، وتلقى البطاقة الصفراء مرتين.

Advertisements

أزارو صنع أول أهدافه فى الدورى السعودى أمام فريق الحزم، ثم سجل فى شباك الفيصلى هدف، وأحرز بعد ذلك هدفين فى شباك نادى أبها السعودى.

المغربى وليد أزارو انتقل لصفوف الإتفاق السعودى لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة مقبال حصول النادى الأهلى على 200 ألف دولار، حصل المارد الأحمر على 100 ألف ويتبقى مثلهم، فيما يحصل اللاعب من النادى السعودى على راتب شهرى بقيمة 80 ألف دولار.

أهداف وليد أزارو مع الاتفاق السعودى