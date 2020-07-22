شكرا لقرائتكم خبر عن "الضفيرة" تظهر من جديد بالدورى المصرى بعد عصر باسم مرسى بثنائى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت موضة قصة شعر "الضفيرة" بين لاعبى كرة القدم فى الدورى المصرى، خاصة فريق الزمالك الذى أصبح يضم بين صفوفه لاعبين بـ"ضفيرة" ولاعبا واحدا فى النادى الأهلى، لاسيما أن باسم مرسى لاعب الفارس الأبيض السابق والإنتاج الحربى الحالى كان أشهر من أدخل تلك القصة قلعة ميت عقبة، وحدث جدل واسع حينها ما بين مؤيد ومعارض لـ"استايل" اللاعب، خاصة أن باسم كان يهتم بالظهور بقصات جديدة على فترات متقاربة، وأهمل تطوير إمكانياته داخل المستطيل الأخضر.

ضفيرة باسم مرسى الأشهر فى الزمالك

تعود باسم مرسي، نجم الزمالك السابق والإنتاج الحربي الحالى، على إثارة الجدل دائما بقصات شعره الكثيرة حيث اشتهر اللاعب بتنفيد أكثر من "نيولوك"، الأمر الذى جعله في مرمى النيران بعدما عوض غياب أهدافه بالموسم الحالي ومشاركاته فى المباريات من خلال تغيير قصات شعره أكثر من مرة .

"ضفيرة ونظارة".. لوك جديد من فرجانى ساسى

ظهر الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، بمظهر جديد "نيولوك" استعدادًا لعودة اسئناف مباريات الدور المصرى الممتاز والمقرر لها الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل، وكذلك مباريات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث سيواجه الزمالك نظيره الرجاء المغربى، ونشر ساسى صورة عبر حسابه الشخصى على "إنستجرام" ظهر خلالها بقصة شعر جديدة "ضفيرة" مرتديًا نظارة، لاسيما أن ساسى لم يعتد على تلك القصات من قبل ولأول مرة يظهر بهذا اللوك الجديد.

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الضفيرة تصل لحارس مرمى الزمالك

بعد فرجانى ساسى، ظهر محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك بنفس قصة الشعر الجديدة، حيث حرص معظم لاعبى الفريق المتواجدون حاليًا فى معسكر برج العرب على إلتقاط الصور مع جنش احتفالاً بقصة شعره الجديدة.

رمضان صبحى ينضم لقائمة "ديل الحصان"

انضم رمضان صبحي إلى قائمة طويلة من النجوم اعتمدت على هذا النيولوك كنوع من التغيير، وظهر صانع ألعاب الأهلي مؤخراً بمظهره الجديد بـ"ضفيرة" في أول مران للقلعة الحمرء بعد توقف كورونا.

وكشف رمضان صبحى عن سر التغيير الذى بدا عليه بقصة شعر جديدة فى أول مران للفريق الأحمر منذ توقف النشاط الرياضى فى مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وقال أمير هشام الإعلامى بقناة الأهلي، إنه تحدث مع رمضان صبحى بعد مران المجموعة الأولى عن سر النيولوك الذى ظهر عليه، وقال له لاعب الأهلى إنه مجرد تغيير والجهاز الفنى أعجب به.