شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر ريان: الأهلى يحتاج لتدعيم حراسة المرمى والهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ياسر ريان، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن المارد الأحمر يحتاج لتدعيم فى مركز حراسة المرمى فى الموسم الجديد بجانب محمد الشناوى وعلى لطفى فى ظل رحيل شريف إكرامى .

وأضاف ريان فى تصريح لـ الخليج 365، أنه يعتبر مصطفى شوبير مستقبل حراسة المرمى فى النادى الأهلى، ولكن فيما بعد، وفى ذلك التوقيت الأهلى يحتاج إلى تدعيم هذا المركز فضلا عن رأس الحربة .

واستبعد ياسر ريان نجم الأهلى السابق مسبقا فكرة استعادة المغربى وليد أزارو المعار إلى الاتفاق السعودى مجددا إلى صفوف الفريق بالصيف المقبل، مشيرا إلى التعاقد مع مهاجم أجنبى يرجع إلى الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر.

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وقال ريان، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن عودة أزارو مستبعدة فى ظل إعلان فايلر أن طريقة لعبه لم تتناسب مع الفريق، قائلا، "لو كان محتاجه كان رفض رحيله من الأول".

وتعثرت مفاوضات الأهلى مع الاتفاق السعودى فى ملف تمديد إعارة النجم المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر المعار للاتفاق حتى نهاية شهر يونيو الماضى، إلا أن النادى السعودى طلب مد إعارة اللاعب حتى شهر أكتوبر بعد قرار استئناف الدورى السعودى، ورحب الأهلى فى بداية المفاوضات بمد إعارة ازارو، إلا أن تأخر الاتفاق فى تسديد باقى مستحقات الصفقة والمقدرة بـ100 ألف دولار بداعى معاناة النادى من أزمة مالية، جعلت الأهلى يجمد المفاوضات فى الوقت الذى لم يحصل اللاعب أيضاً على راتبه لمدة 3 أشهر متتالية، ورفضت لجنة التخطيط رحيل وليد أزارو لأنها ترى أنه مكسب كبير وستمثل عودته إضافة للفريق وهو ما تم نقلة لمحمود الخطيب رئيس النادى والذى نجح فى اقناع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق بمنح فرصة جديدة للاعب.

وأكدت اللجنة أنه من الأفضل عودة أزارو بدلاً من ضم لاعب أجنبى جديد سيحتاج وقتاً للانسجام مع الفريق، كما أن المهاجم المغربى لديه خبرة جيدة بالمنافسات المصرية والأفريقية، وسبق وحصل على لقب هداف الدورى مع الأهلى.