شكرا لقرائتكم خبر عن هل يشارك أزارو مع الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا؟.. اتحاد الكرة يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أنه لا يحق لوليد أزارو مهاجم النادى الأهلى، والذى انتهت إعارته أمس للاتفاق السعودى، المشاركة مع القلعة الحمراء فى مباراة الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى.

وقال العطار لـ"الخليج 365"، وليد أزارو غير مقيد محلياً فى صفوف النادى الأهلى، وبالتالى لا يحق له المشاركة مع الأهلى، محليا أو أفريقيا، إلا بعد قيده فى سجلات اتحاد الكرة، رغم خروجه للإعارة.

وتواصل مسئولو النادى الأهلى مع نظرائهم فى الاتفاق السعودى لتسديد مبلغ 100 ألف دولار مُتبقية للقلعة الحمراء لدى النادى السعودى، تتمثل فى الجزء الثانى والأخير من قيمة إعارة المغربى وليد آزارو من الأهلى للاتفاق فى يناير الماضي، حيث رحل اللاعب لمدة ستة أشهر مقابل 200 ألف دولار، وتم تسديد مائة ألف فقط ولم يحصل الأهلى على المائة ألف دولار أخرى حتى الأن لذا كثّف مسئولو القلعة الحمراء اتصالاتهم مع إدارة الاتفاق لتسديد هذا المبلغ لاسيما بعد فسخ عقد أزارو وعودته للأهلى من جديد.

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فيما أكد خالد الناصر، أمين عام المجلس التنفيذى للاتفاق، أن علاقة ناديه انقطعت مع وليد أزارو بعدما انتهت فترة استعارته بنهاية الشهر الماضى بسبب مبالغة اللاعب فى طلباته المادية من أجل تجديد تلك الإعارة قائلاً، "المفاوضات كانت تسير بشكل محترم بين إدارتى الاتفاق والأهلى، إلا أن كل شيء انقطع بعدما بالغ اللاعب فى طلباته المادية ورفض مسئولى النادى السعودى منحه تلك المميزات وتفضيله عن باقى لاعبى الفريق".

وأضاف أمين عام المجلس التنفيذى لنادى الاتفاق السعودى، خلال تصريحاته تليفزيونية، أن وليد أزارو أصبح لاعب فى النادى الأهلى حاليًا بعدما انتهت إعارته للاتفاق السعودى.

وأوضح خالد الناصر أنه وفقًا لقانون اتحاد الكرة السعودى، فإن أزارو أصبح ممنوعًا من اللعب فى أى نادٍ بالدورى السعودى بعدما رفض تجديد اعارته لنادى الإتفاق، موضحًا أن اللاعب لم يحصل على راتب شهر يونيو فقط.