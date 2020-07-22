شكرا لقرائتكم خبر عن الحذر يسيطر على مران المصرى فى برج العرب بعد ظهور أول حالة كورونا..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصري، بقيادة طارق العشرى مدرب الفريق، مرانه الصباحى بمعسكر أبناء المدينة الباسلة المقام حالياً فى برج العرب، استعداداً لاستئناف النشاط الكروى فى السادس من أغسطس المقبل، حيث تعود عجلة الدورى المصرى للدوران بعد توقف استغرق 147 يوماً منذ مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وسيطر الحذر والالتزام بالاجراءات الاحترازية على مران الفريق البورسعيدي، خاصة بعد ظهور أول حالة مصابة بكورونا فى النادى المصري، لأحد عمال غرف خلع الملابس.

فى سياق متصل، توقع طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى تأجيل عودة بطولة الدورى المقرر لها 6 أغسطس المقبل بعد ظهور حالات كورونا كثيرة بين أندية الدورى، وقال هاشم فى مداخلة هاتفية لبرنامج صباحكم رياضة عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، "الوضع أصبح صعباً للغاية، كل الأندية التى تقيم معسكرا فى برج العرب قررت إلغاءه عقب مباريات الأمس، فضلاً عن تأكد وجود 18 حالة بفريق الإنتاج الحربى.

وأضاف طارق هاشم، "رئيس اللجنة الطبية الدكتور محمد سلطان قال إن اللاعب الذى يعانى من أعراض يتم عزله ولا يشارك فى المران بينما المصاب بكورونا بدون أعراض يشارك عادى، وهذا أمر صعب للغاية ويزيد فرص العدوى بين اللاعبين، كيف سنواجه الفرق وداخلها هذا الكم الكبير من الاصابات وبالتالى تنتقل الإصابات لعائلاتنا جميعاً".

وتابع عضو مجلس المصرى، "أتوقع تأجيل بطولة الدورى بعد الحالات الكثيرة التى ظهرت بالأمس، وسمعنا عن إصابة مختار مختار المدير الفنى للإنتاج بكورونا ونتمنى له الشفاء"، وأكمل "مجلس المصرى سوف يعقد اجتماعا طارئا فى الثامنة مساء اليوم لبحث موقف الفريق من بطولة الدورى بعد المستجدات الأخيرة"، وأضاف: "عامل المهمات التى ثبتت إصابته بكورونا كان مُخالطا لعدد كبير من اللاعبين والجهاز الفنى ما أصابهم بحالة من الرعب، طلبنا توسيع عدد الجماهير فى استاد المصرى الجديد الى 20 ألفا بدلا من 12 حتى يستطيع استضافة المباريات الدولية".

كانت نتيجة المسحة الطبية الخامسة أظهرت إصابة أحد مسئولى المهمات بالفريق الأول للكرة بالنادي المصرى بفيروس كورونا المستجد التى أجراها الفريق ببداية معسكره المغلق أول أمس بمدينة برج العرب، لتكون تلك الحالة هى الإصابة الأولى داخل النادى المصرى منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد، وقد قررت إدارة المصرى عزل المخالطين لمسئول المهمات بغرفته داخل المعسكر لمدة خمسة عشر يومًا داخل منازلهم، وذلك حتى يتم تحديد مدى إصابتهم من عدمه.



المصري (1)

Advertisements



المصري (2)



المصري (3)



المصري (4)



المصري (5)



المصري (6)



المصري (7)