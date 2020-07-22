شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عبده: حسام عاشور قبض ثمن بطولاته.. وفتحى والسعيد مش خاينين والان مع تفاصيل الخبر
فايلر أفضل مدرب أجنبي أتى لمصر وانتظروا جوزيه آخر
لن أترشح في انتخابات اتحاد الكرة وأنا مش بتاع مناصب
الأهلى برىء من التعصب وقلعة المبادئ طول عمرها مثال للالتزام
الجمهور لن يرحم صالح جمعة مرة أخرى ونصيحتى: حب الكرة زى الحياة
بقول لحسين الشحات: أنت بتلعب وسط نجوم كبار تحرر من الضغوط
أتمنى تتويج الأهلى بدوري أبطال أفريقيا.. ووجود القطبين في النهائي نجاح لمصر
الاحتراف أفضل لرمضان صبحى من البقاء في الأهلى
الوجوه القديمة ستقود الكرة في المرحلة المقبلة وبلاش نوجع دماغنا
الإعلام الرياضى يعمل بدون رقيب واللى عايز يقول حاجة بيقولها
لا بد من تدخل الدولة لإنهاء حالة الاحتقان بين القطبين
ظروفى الصحية سبب ابتعادى الفترة الماضية وبناتى سبب عودتى للإعلام
الأهلى دولابه مليان بطولات ومفيش حد يمن عليه بمنحه لقب موسم كورونا
الخطيب امتدادا لإنجازات محمود طاهر في الأهلى
لوشوفت غلط في الأهلى هقول عليه
الأهلى خيره على الجميع وملايين الدنيا لا تساوى حب الجماهير
عندما تذكر اسم مصطفى عبده فإن شريط الذكريات يراود جمهور الأهلى الحقيقى الذى عاش مع اللاعب في قمة توهجه في جيل السبعينيات في القلعة الحمراء وصفه زميله مصطفى يونس بأنه ناصع البياض ودمث الخلق خارج الملاعب وتحدث عنه فنيا أسامة عرابى بأنه واحد من أهم الأجنحة على مر التاريخ ومفتاح لعب قوي ومميز.
مصطفى عبده تعرض لبعض الظروف خلال الفترة الماضية التي منعته من الظهور واعتزل المشهد الرياضى بأكمله بعد السنوات العظيمة التي قضاها في الملاعب كلاعبا أو حتى عمله في الإعلام إلى أن قرر اللاعب الملقب بالـ"المجري" الخروج عن صمته وتسليط الضوء عن أهم القضايا التي شغلت الشارع الكروي في حوار خاص.لمزيد من تفاصيل الحوار عبر سوبر كورة اضغط هنا..
كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى عبده: حسام عاشور قبض ثمن بطولاته.. وفتحى والسعيد مش خاينين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.