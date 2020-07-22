شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عبده: حسام عاشور قبض ثمن بطولاته.. وفتحى والسعيد مش خاينين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحمد فتحى وعبد الله السعيد مش خاينين عشان سابوا الأهلى

فايلر أفضل مدرب أجنبي أتى لمصر وانتظروا جوزيه آخر

لن أترشح في انتخابات اتحاد الكرة وأنا مش بتاع مناصب

الأهلى برىء من التعصب وقلعة المبادئ طول عمرها مثال للالتزام

الجمهور لن يرحم صالح جمعة مرة أخرى ونصيحتى: حب الكرة زى الحياة

بقول لحسين الشحات: أنت بتلعب وسط نجوم كبار تحرر من الضغوط

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الاحتراف أفضل لرمضان صبحى من البقاء في الأهلى

الوجوه القديمة ستقود الكرة في المرحلة المقبلة وبلاش نوجع دماغنا

الإعلام الرياضى يعمل بدون رقيب واللى عايز يقول حاجة بيقولها

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عندما تذكر اسم مصطفى عبده فإن شريط الذكريات يراود جمهور الأهلى الحقيقى الذى عاش مع اللاعب في قمة توهجه في جيل السبعينيات في القلعة الحمراء وصفه زميله مصطفى يونس بأنه ناصع البياض ودمث الخلق خارج الملاعب وتحدث عنه فنيا أسامة عرابى بأنه واحد من أهم الأجنحة على مر التاريخ ومفتاح لعب قوي ومميز.

مصطفى عبده تعرض لبعض الظروف خلال الفترة الماضية التي منعته من الظهور واعتزل المشهد الرياضى بأكمله بعد السنوات العظيمة التي قضاها في الملاعب كلاعبا أو حتى عمله في الإعلام إلى أن قرر اللاعب الملقب بالـ"المجري" الخروج عن صمته وتسليط الضوء عن أهم القضايا التي شغلت الشارع الكروي في حوار خاص.

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