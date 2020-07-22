ثنائى سموحة يخضعان للعزل المنزلى بعد إصابتهما بكورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع ثنائى فريق سموحة البوركينى محمد كوفى والأوغندى ديريك ديسامبى للعزل المنزلى تحت إشراف الجهاز الطبى للفريق السكندرى حتى يستعيدان عافيتهما فى أقرب فرصة، من خلال بروتوكول العلاج المنزلى بالتنسيق مع اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة محمد سلطان بعد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الماضية. وأعلن ثنائى سموحة إصابتهما بفيروس كورونا المستجد عقب إجرائهما المسحة الخاصة بالفيروس وظهرت نتيجتها إيجابية، بالرغم من مشاركة كوفى فى لقاء فريقه الودى امام الزمالك والذى انتهى لصالح الفريق الخماسية بخماسية مقابل هدف. ونشر البوركينابي محمد كوفى مدافع فريق سموحة السكندرى عبر صفحتة الشخصة بموقع التواصل إنستجرام رسالة عقب أعلان إصابته بفيروس كورونا خلال معسكر الفريق ببرج العرب قائلا "فيس بوك" "قل لن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا هو مولانا علي الله فليتوكل المؤمنون"، وأثبتت المسحة إصابة كل من البوركيني محمد كوفي والأوغندي ديريك لاعبي الفريق بفيرس كورونا. ويجرى فريق سموحة كباقى أندية الدورى بمسحة أسبوعية للاطمئنان على اللاعبين بشكل مستمر وإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وقرر الجهاز الطبي لفريق سموحة اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية تجاه الثنائي وعزلهما.

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