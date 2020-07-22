الامارات | رمضان صبحي يُشارك مع الأهلي المصري في "نهائي أبطال إفريقيا"

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت قناة "أون سبورت" المصرية بأن لاعب هدرسفيلد الإنجليزي، والمُعار إلى القلعة الحمراء رمضان صبحي، سيكون بوسعه المشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا في حالة تخطي الأهلي عقبة الوداد المغربي في الدور نصف النهائي من البطولة.

وقال مذيع القناة، حارس مرمى الأهلي المصري، الأسبق، أحمد شوبير: "لا صحة على الإطلاق لما يتردد بأن رمضان صبحي، المعروف بـ (العفيجي)، لن يشارك مع الأهلي في نصف النهائي، بل سيكون بمقدور اللاعب المشاركة في حالة إذا اعتمد الاتحاد الإفريقي بشكل نهائي إقامة المباراة الختامية من دوري أبطال إفريقيا يوم 15 أكتوبر مثلما تم الاتفاق على ذلك في اجتماع المكتب التنفيذي للكاف".

وأضاف: "باب القيد سيغلق في الدوري الإنجليزي في 16 أكتوبر، ما يعني مشاركة اللاعب في نهائي افريقيا، لكن لو تم اجراء أي تعديلات على الموعد المحدد من قبل، لن يُشارك اللاعب في النهائي".

ويبذل النادي الأهلي المصري جهوداً كبيرة لشراء بطاقة رمضان صبحي من هدرسفيلد، بعدما رفع عرضه المادي إلى الأخير ملايين جنيه إسترليني وهو العرض الأخير بالنسبة لمسؤولي "الشياطين الحمر"، بعد رفض العرض السابق والمقدر بثلاثة ملايين جنيه إسترليني، فيما يُصر النادي الإنجليزي على بيع اللاعب بمقابل سبعة ملايين جنيه إسترليني. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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