الامارات | الصين تعطي الضوء الأخضر لانطلاق الدوري.. كل فحوصات كورونا "سلبية"

شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تعطي الضوء الأخضر لانطلاق الدوري.. كل فحوصات كورونا "سلبية" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منحت السلطات الصينية الضوء الأخضر لانطلاق الدوري المحلي لكرة القدم في نهاية الأسبوع الحالي كما هو مقرر، بعد إخضاع كل المشاركين في منافساته لفحوص كشف فيروس كورونا المستجد، جاءت نتيجة جميعها سلبية.

وأوضحت رابطة الدوري السوبر الصيني ان 1870 شخصا بين لاعبين ومدربين وأفراد في الجهاز الفني، خضعوا لفحوص كشف "كوفيد-19" بعد التحاقهم بالمعسكرين الجماعيين المخصصين لاستكمال الموسم. وأكدت الرابطة ان كل نتائج الفحوص كانت "سلبية".

وبحسب وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" الرسمية، سيخضع اللاعبون للفحص بشكل أسبوعي خلال الموسم.

ودخل أفراد الأندية الـ16 اعتبارا من مطلع الأسبوع، في عزلة تامة في مدينتي داليان (شمال شرق) وسوجو القريبة من شنغهاي (شرق)، تحضيرا لانطلاق الموسم هذا السبت.

وسيتم تقييد حركة اللاعبين والمدربين وكل المعنيين، حيث سيلزمون بالبقاء في الفندق في حال لم يكونوا في المباريات أو الحصص التدريبية. وكجزء من الإجراءات المتخذة لخلق "فقاعة" آمنة، لن يسمح لأي شخص برؤية عائلته، وسيمكث كل أفراد الفرق في فندق واحد في كل من المدينتين.

وتقام كل المباريات من دون جمهور.

وكان من المقرر ان ينطلق الموسم في الصين في فبراير الماضي، لكنه أرجئ بسبب تفشي الفيروس الذي ظهر للمرة الأولى في ديسمبر في مدينة ووهان وسط البلاد، قبل ان ينتشر في العالم ويتسبب بأكثر من 610 آلاف حالة وفاة من أصل أكثر من 14 مليون إصابة معلنة.

وفي انطلاق الموسم، تقام مباراة بين حامل اللقب غوانغجو ايفرغراندي الذي يدربه الايطالي فابيو كانافارو مع حامل لقب الكأس شنغهاي شينخوا في داليان، وأخرى بين ووهان زال وكينغداو هوانغاي في سوجو.

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