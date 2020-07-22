شكرا لقرائتكم خبر عن تشديد الإجراءات الاحترازية في ودية المقاصة ونادي مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شدد مسؤولو نادي مصر المقاصة من الإجراءات الاحترازية، قبل خوض المباراة الودية أمام نادي مصر،المقررة اليوم الأربعاء بالإسماعيلية.

وقرر مسؤولو المقاصة وضع بوابات تعقيم لجميع المنافذ المؤدية لملعب المباراة، لدخول اللاعبين والحكام وأعضاء الأجهزة الفنية، لتفادي تعرض أي منهم للإصابة، فضلاً عن زيادة الأجهزة التي تكشف عن ارتفاع درجات الحرارة للاعبين والأجهزة الفنية، للاكتشاف المبكر لأي حالة.

ويعسكر فريق المقاصة بمدينة الإسماعيلية، استعدادًا لاستئناف مباريات الدوري، وحدد إيهاب جلال، المدير الفني للمقاصة تدريبات مكثفة للاعبيه خلال اليومين المنقضيين، للارتقاء بالمستويات البدنية والفنية، وعلاج بعض الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في ودية بيراميدز الأخيرة، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 2/2.