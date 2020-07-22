شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحي وكريم بامبو ينتظمان في تدريبات الزمالك الجماعية السبت والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، انتظام الثنائي مصطفى فتحي وكريم بامبو في التدريبات الجماعية، السبت المقبل.
وتماثل الثنائي للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا، وفقاً للمسحات التي أجراها اللاعبان تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.
واكتفى «فتحي» و«بامبو» بأداء التدريبات التأهيلية المنفردة، بمعسكر إعداد الفريق بالإسكندرية، إلى أن قرر كارتيرون ضمهما للتدريبات الجماعية اعتباراً من السبت المقبل، ضمن استعدادات الفريق لاستئناف مباريات الدوري.
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