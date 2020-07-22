شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ إجراءات السفر إلى المغرب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كلف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة في الزمالك، الجهاز الإداري في الفريق باستخراج تأشيرات السفر إلى المغرب، لمواجهة الرجاء المغربي في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا.
وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، إقامة مباريات الدور قبل النهائي لدوري الأبطال بالنظام القديم «ذهاب وإياب»، على أن تقام مباراة الذهاب يوم 25 سبتمبر المقبل بالمغرب، فيما تقام العودة في العاشر من أكتوبر بالقاهرة.
وطلب أمير مرتضى من الجهاز الإداري، استخراج التأشيرات لجميع اللاعبين المقيدين في القائمة الأفريقية.
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