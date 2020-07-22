شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يوضح تطورات حالة طارق حامد بعد الإصابة في ودية سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، تماثل طارق حامد، لاعب وسط الفريق، للشفاء من الإصابة التي عاني منها خلال اليومين الماضيين.

وتعرض «حامد» للإصابة بشد في العضلة الامامية، خلال مشاركته في مباراة سموحة الودية الأخيرة، التي فاز بها الزمالك بخمسة أهداف مقابل هدف.

وخضع «حامد» لتدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي، في معسكر الفريق بالإسكندرية، اشتملت على الجري الخفيف حول الملعب، وتدريبات تقوية العضلة الأمامية، داخل الجيمانزيوم.