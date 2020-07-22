شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: لا نية لتأجيل أو إلغاء الدورى بعد إصابات كورونا فى الإنتاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بإتحاد الكرة أنه ليس هناك نية لتأجيل مسابقة الدوري أو الغاء البطولة بسبب تزايد حالات الاصابة بكورونا ،وقال سلطان فى مداخلة هاتفية لبرنامج صباحك بيضحك مع الاعلامى أحمد خيرى عبر أذاعة أون سبورت :" الدوري سيعود والحالات المصابة سيتم عزلها ، كلنا حريصين على سلامة الجميع ولكن ليس هناك نية لتأجيل إنطلاق المسابقة أو الغاؤها وإنما هناك توجه لتشديد الاجراءات الاحترازية فى الفترة المقبلة لتخفيض اعداد الاصابات بين أندية الدوري بعد واقعة الانتاج الحربى ، وقال محمد سلطان :"سوف نجرى مسحة كورونا لـ 22 فرد كانوا فى معسكر الانتاج الحربى بشرم الشيخ وذلك الجمعة المقبلة للإطمئنان على سلامة الجميع ، وفى حالة سلبية جميع الحالات سوف يستكمل المتعافون تدريباتهم بشكل عادى ، ثم يخضع المصابون للعزل المنزلى وبروتوكول العلاج ثم تعاد لهم المسحة بعد عشرة أيام وفى حالة سلبية المسحة سوف ينتظمون مع زملاءهم فى التدريبات بشكل طبيعى".

ويضيف رئيس اللجنة الطبية بإتحاد الكرة:"إجراء مسحة كورونا لايعفى الجميع من الالتزام بالاجراءات الاحترازية فى كل تحركاتهم والالتزام بالارشادات الطبية التى وضعتها اللجنة لضمان الخروج من الازمة بشكل سريع"

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وفى وقت سابق ، أكد محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، إن الإنتاج الحربى ألغى معسكره المغلق الذى كان مقامًا فى شرم الشيخ، بعد إكتشاف إصابة 18 حالة بالفريق بفيرس كورونا، موضحًا إن الإنتاج كان أجرى مسحة طبية قبل الدخول فى المعسكر وجاءت نتيجتها سلبية، إلا أن الحالات التى ظهرت مجددًا جاءت بعد إقامة المعسكر.

أضاف رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة خلال تصريحاته ببرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم 2" إنه يطالب جميع لاعبى الإنتاج بعزل أنفسهم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحين إجراء مسحة طبية أخرى خلال الساعات المقبلة، ثم إجراء مسحة طبية أخرى بعد 10 أيام للتأكد من سلامتهم.

تابع محمد سلطان، إن الـ 18 حالة التى ظهرت فى الإنتاج الحربى، لم تظهر عليهم أعراض الإصابة، متوقعًا أن يكون تم الافراط فى التعامل داخل المعسكر مع عدم اتخاذ الاجراءات الوقائية المطلوبة، لافتًا إلى أن تلك الحالات ستحصل على راحة لمدة 10 أيام، قبل السماح لهم بالعودة للتدريبات، مشيرًا إلى إنه تواصل مع مسئولى الجبلاية لاتخاذ إجراءات استثنائية بشأن مبارياتهم فى الدورى.