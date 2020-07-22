شكرا لقرائتكم الأهلى يطالب الاتفاق السعودى بتسديد 100 ألف دولار بعد فسخ عقد أزارو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل مسئولو النادي الاهلي مع نظراؤهم في الإتفاق السعودي من أجل تسديد مبلغ 100 ألف دولار مُتبقية للقلعة الحمراء لدى النادي السعودي تتمثل في الجزء الثاني والأخير من قيمة إعارة المغربي وليد آزارو من الأهلي للأتفاق في يناير الماضي حيث رحل اللاعب لمدة ستة أشهر مقابل 200 ألف دولار ، تم تسديد مائة ألف فقط ولم يحصل الأهلي على المائة ألف دولار أخرى حتى الأن لذا كثّف مسئولو القلعة الحمراء إتصالاتهم مع إدارة الإتفاق لتسديد هذا المبلغ لاسيما بعد فسخ عقد أزارو وعودته للأهلي من جديد.

فيما أكد خالد الناصر أمين عام المجلس التنفيذي للاتفاق ، إن علاقة ناديه انقطعت مع وليد أزارو بعدما انتهت فترة إستعارته بنهاية الشهر الماضى بسبب مبالغة اللاعب فى طلباته المادية من أجل تجديد تلك الإعارة، قائلاً: "المفاوضات كانت تسير بشكل محترم بين إدارتى الاتفاق والأهلى، إلا أن كل شيء انقطع بعدما بالغ اللاعب فى طلباته المادية ورفض مسئولى النادى السعودى منحه تلك المميزات وتفضيله عن باقى لاعبى الفريق".

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أضاف أمين عام المجلس التنفيذي لنادي الاتفاق السعودى، خلال تصريحاته تلفزيونية أن وليد أزارو أصبح لاعب فى النادى الأهلى حاليًا بعدما انتهت إعارته للاتفاق السعودى.

تابع خالد الناصر حديثه، موضحًا إنه وفقًا لقانون اتحاد الكرة السعودى، فإن أزارو أصبح ممنوعًا من اللعب فى أى نادى بالدورى السعودى بعدما رفض تجديد اعارته لنادى الإتفاق، موضحًا أن اللاعب لم يحصل على راتب شهر يونيو فقط.