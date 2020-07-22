شكرا لقرائتكم مران بدنى قوى للاعبى المصرى استعدادا لعودة الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، بقيادة طارق العشري مدرب الفريق، مرانه الصباحي بمعسكر أبناء المدينة الباسلة المقام حالياً في برج العرب، استعداداً لاستئناف النشاط الكروي في السادس من أغسطس المقبل، حيث تعود عجلة الدوري المصري للدوران بعد توقف استغرق 147 يوماً منذ مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وسيطر الحذر والالتزام بالاجراءات الاحترازية على مران الفريق البورسعيدي، خاصة بعد ظهور أول حالة مصابة بكورونا في النادي المصري، لأحد عمال غرف خلع الملابس.

في سياق متصل، توقع طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى تأجيل عودة بطولة الدورى المقرر لها 6 أغسطس المقبل بعد ظهور حالات كورونا كثيرة بين أندية الدورى، وقال هاشم فى مداخلة هاتفية لبرنامج صباحكم رياضة عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "الوضع أصبح صعب للغاية، كل الأندية التى تقيم معسكرا فى برج العرب قررت إلغاؤه عقب مباريات الأمس فضلاً عن تأكد وجود 18 حالة بفريق الإنتاج الحربى.

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وأضاف طارق هاشم: "رئيس اللجنة الطبية الدكتور محمد سلطان قال إن اللاعب الذى يعانى من أعراض يتم عزله ولا يشارك فى المران بينما المصاب بكورونا بدون أعراض يشارك عادى، وهذا أمر صعب للغاية ويزيد فرص العدوى بين اللاعبين، كيف سنواجه الفرق وداخلها هذا الكم الكبير من الاصابات وبالتالى نتنتقل الإصابات لعائلاتنا جميعاً".

وتابع عضو مجلس المصرى "أتوقع تأجيل بطولة الدوري بعد الحالات الكثيرة التى ظهرت بالأمس، وسمعنا عن إصابة مختار مختار المدير الفنى للإنتاج بكورونا ونتمنى له الشفاء"، وأكمل "مجلس المصرى سوف يعقد اجتماع طارئ فى الثامنة مساء اليوم لبحث موقف الفريق من بطولة الدوري بعد المستجدات الأخيرة" وأضاف: "عامل المهمات التى ثبتت إصابته بكورونا كان مُخالطا لعدد كبير من اللاعبين والجهاز الفنى ما أصابهم بحالة من الرعب"، وقال طارق هاشم :"طلبنا توسيع عدد الجماهير في استاد المصرى الجديد الى 20 ألفا بدلا من 12 حتي يستطيع استضافة المباريات الدولية".

كانت نتيجة المسحة الطبية الخامسة أظهرت إصابة أحد مسئولى المهمات بالفريق الأول للكرة بالنادي المصري بفيروس كورونا المستجد التى أجراها الفريق ببداية معسكره المغلق أول أمس بمدينة برج العرب، لتكون تلك الحالة هى الإصابة الأولى داخل النادي المصري منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد ، وقد قررت إدارة المصري عزل المخالطين لمسئول المهمات بغرفته داخل المعسكر لمدة خمسة عشر يومًا داخل منازلهم ، وذلك حتى يتم تحديد مدى إصابتهم من عدمه.