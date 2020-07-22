شكرا لقرائتكم الطلائع يرهن إلغاء معسكر برج العرب بنتيجة مسحة كورونا بعد واقعة الغزال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رهن مسئولو طلائع الجيش فكرة إلغاء معسكر الفريق ببرج العرب بالاسكندرية أو إستمراره بظهور نتيجة مسحة كورونا التى يجريها الفريق صباح اليوم ، للتأكد من سلامة الفريق ، ففى حالة سلبية حالات الفريق بالكامل سيتم إستكمال المعسكر بينما فى حالة وجود حالات إيجايبة سيتم الغاء المعسكر حفاظاً على سلامة الجميع.

ويخضع فريق طلائع الجيش لمسحة كورونا جديدة فى الحادية عشرة صباح اليوم للإطمئنان على صحة اللاعبين والجهاز الفنى والادارى فى معسكر برج العرب بعد ثبوت إصابة عمرو جمال مهاجم الفريق بفيروس كورونا ووجود حالات مخالطة له ، وأخطر مسئولو طلائع الجيش نظرائهم فى الزمالك بإلغاء المباراة الودية التى كان مقرراً لها الخامسة عصر اليوم الاربعاء حفاظاً على سلامة الفريقين بعد إصابة عمرو جمال

وغادر عمرو جمال معسكر فريقه ببرج العرب بالإسكندرية منذ قليل، بعد التأكد من إصابته بفيروس كورونا عقب ظهور نتيجة مسحة كورونا الخامسة التى أجراها الطلائع صباح الإثنين الماضى قبل وديتى المصرى البورسعيدى والزمالك والتى أكدت وجود حالة إيجايبة واحدة فى صفوف الطلائع ليتم استبعاد اللاعب على الفور، ومن المقرر أن يخضع الغزال للعزل المنزلى وبروتوكول العلاج الذى وضعته اللجنة الطبية بإتحاد الكرة برئاسة محمد سلطان

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فيما تعادل فريق طلائع الجيش مع نظيره المصرى البورسعيدى بهدفين لكل فى المباراة الودية التى جمعتهما على ستاد برج العرب بالاسكندرية أمس ضمن استعدادات الفريقين لعودة بطولة الدوري المقرر لها 6 أغسطس المقبل بعد تجميد دام أربعة شهور كاملة بسبب جائحة كورونا ، تقدم الطلائع بهدف مبكر عن طريق ناصر منسى في الدقيقة الثالثة وتعادل للمصري الناشئ محمد الجمل في الدقيقة السابعة والثلاثين ، قبل أن يضيف الطلائع الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة والأربعين عن طريق ناصر منسى ايضاً ، وفى الدقيقة 90 سجل بهاء مجدى هدف التعادل للمصرى البورسعيدى من ركلة حرة فى الوقت الضائع.

وبدأ طلائع الجيش ودية المصرى البورسعيدى بتشكيل مكون من :"محمد شعبان وخالد سطوحي ومحمود عاطف وأحمد كابوريا وأبو المجد بوشا ومحمد شحاته ومحمد اشرف روقة وفرانك ستيفن وأحمد داوودا وناصر منسي وكريم ممدوح" ، فيما بدأ طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى ودية الطلائع بتشكيل مكون من محمد شحاته (31) ، عمر كمال (7) ، أحمد يوسف (37) ، خالد مصطفى (33) ، محمد عبد السلام (38). عمرو موسى (8) ، ايزي ايميكا (20). حسن علي (21) ، عبد الناصر دي ماريا (22) ، محمد جابر (11) الناشئ عمر الجرايحي (40).

ووقف لاعبو الفريقين دقيقة حداد على روح شقيق عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للطلائع الذى وافته المنية صباح أمس الثلاثاء ، وقاد ياسر على المدرب العام لطلائع الجيش فريقه فى ودية أمس بعد مغادرة عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للفريق المعسكر متوجهاً لكفر الشيخ بعد وفاة شقيقه الأكبر.