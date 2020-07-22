"موضة الضفيرة" فى الزمالك تصل لحارس المرمى

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جدة - عمرو شويل كشف مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك، عن نيولوك جديد لمحمود عبد الرحيم جنش حارس العرين الأبيض، من داخل معسكر أبناء ميت عقبة، المقام حالياً على ببرج العرب، استعداداً لدوري أبطال أفريقيا حيث يلتقي الزمالك مع الرجاء المغربي في نصف نهائي البطولة، ونشر مصطفى محمد صوراً لجنش بنيولوك جديد مطابق للظهور الأخير لفرجاني ساسي صانع ألعاب الفريق الأبيض، وعلى ما يبدو أن ذلك "النيولوك" بات شائعاً بين لاعبي الزمالك.



جنش



مصطفى محمد



مصطفي محمد

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في سياق متصل، قرر الجهاز الفنى لنادى الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، نقل مواجهة وادى دجلة الودية التى ستقام يوم 26 من شهر يوليو الجارى، من ملعب النادى إلى أحد ملاعب فنادق مدينة السادس من أكتوبر، حيث سيشهد مقر نادى الزمالك انعقاد الجمعية العمومية العادية التى ستقام على مدار يومى 26 و 27 من شهر يوليو الجارى، وتم الاتفاق على الموعد خلال اجتماع مجلس القلعة البيضاء حيث تأتى الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية لمناقشة ميزانية النادى، وخطة أعمال مجلس ادارة النادى للعام المالى المقبل، وتقرير مجلس الادارة، وتنص لائحة قلعة ميت عقبة على الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية للنادى قبل انعقادها بـ 15 يومًا.

ويتواجد الزمالك حاليا فى معسكر مغلقا بمدينة برج العرب حيث انطلق يوم الخميس قبل الماضى وينتهى يوم الخميس المقبل، وذلك ضمن استعدادات الفريق الأبيض لاستئناف بطولة الدورى الممتاز التى سيخوض الفريق الأبيض فى مستهل عودتها مواجهة المصرى البورسعيدى، وذلك يوم 6 من شهر أغسطس المقبل، التى تأتى بعد فترة طويلة من التوقف بسبب جائحة كورونا حيث يخوض الفريق الأبيض استعداداته لتلك المواجهة من خلال خوض مجموعة من المباريات الودية.

ويحرص الفرنسى باتريس كارتيرون، على تجهيز كل اللاعبين للمرحلة المقبلة، حيث سيشهد المعسكر خوض الأبيض مباراتين وديتين أخريين عقب مباراة سموحة التى خاضها أول أمس الأحد، وانتهت بفوز الأبيض بنتيجة 5 / 1، وذلك أمام طلائع الجيش، التى ستقام غدًا الأربعاء، ثم بيراميدز، المقرر إقامتها فى ختام المعسكر المغلق يوم الخميس المقبل، على استاد برج العرب أيضًا، بعدما رأى مسئولو قلعة ميت عقبة، نقل المباراتين الوديتين المتبقيتين إلى استاد برج العرب بدلاً من إقامتهما على ملعب فندق إقامة الفريق.