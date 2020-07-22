شكرا لقرائتكم شوبير: تعاقد الزمالك مع المثلوثى وبابل "شطارة".. وفايلر يطلب لاعب سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى الاعلامى أحمد شوبير حارس مرمى الاهلى ومنتخب مصر الاسبق أن تعاقد الزمالك مع الثنائى حمزة المثلوثى وأرى بابل "شطارة" فى حالة الاعلان بشكل رسمى عن توقيع اللاعبان ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت :"لو الزمالك حصل على توقيع حمزة المثلوثى وأرى بابل سيكون شطارة من مسئولى الزمالك لان اللاعبان مميزان للغاية ، ولكن من فترة قالوا المثلوثى وصل ولم أرى صور حسم الصفقة بشكل رسمى حتى الان كما توقف الحديث عن صفقة ارى بابل فى الايام الاخيرة رغم تأكيد مسئولى القلعة البيضاء أن اللاعبان وقعا بالفعل".

ويضيف شوبير:" دونجا لاعب بيراميدز وقع للزمالك ولكنه لم يحصل على مقدم التعاقد ومازال بيراميدز يرفض رحيله ، بيراميدز يرفض الاستغناء عن أى لاعب سواء دونجا أو رجب بكار أو عبد الله بكرى الثلاثى المطلوب فى القلعة البيضاء".

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وعن صفقات الاهلى قال شوبير :" أحمد رمضان بيكهام ليس فى حسابات الاهلى بالوقت الحالى ، فايلر طلب التعاقد مع سيرد باك ، ويتمسك بعودة محمد عبد المنعم مدافع الاهلى المعار لسموحة وكان يرفض رحيله نهائياً لإقتناعه التام بقدراته الفنية والبدنية".

وفى وقت سابق ، تحدث الإعلامي أحمد شوبير، عن آخر تطورات مفاوضات النادي الأهلي مع فريق هدرسفيلد الانجليزي بشأن رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق، وقال شوبير عبر برنامج "ملعب أون تايم" أن أقوى عرض لرمضان صبحي حالياً من تركيا وهو ليس متحمساً لهذا الأمر، أضاف شوبير"هدرسفيلد يرغب في بيع رمضان للاستفادة مادياً من اللاعب في ظل الظروف الحالية للنادي، وعلى الجانب الآخر ما زال الأهلي يتواصل مع هدرسفيلد"، وأشار شوبير إلى أن اللاعب ليس لديه أزمة في المشاركة مع الفريق الأحمر في دوري أبطال أفريقيا بسبب القيد.

وعن وليد أزارو قال شوبير: الأهلي خاطب الاتفاق بأنه ليس لديه مانع من تمديد إعارة أزارو حتى نهاية الموسم بشرط حصول النادي واللاعب على مستحقاتهم، والأمر مرهون على توصل أزارو لاتفاق مع ناديه الحالي.