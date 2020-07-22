شكرا لقرائتكم الأهلى يفحص أجايى طبياً قبل مران اليوم فى التتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع النيجيري جونيور أجاي لاعب الأهلي لأختبار طبي قبل مران اليوم من قبل الجهاز الطبي بقيادة الدكتور خالد محمود للتأكد من جاهزية اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية بعدما غاب عنها أمس حيث إكتفي بخوض تدريبات في صالة "الجيمانزيوم" على هامش مران الفريق وعقد خالد محمود جلسة مع أجايي للاطمئنان على حالته، والتأكد من جاهزيته وعدم وجود أي شكوى طبية، ومن المقرر ن يخضع الفحص الطبي مساء اليوم مصير اللاعب من المران الجماعي خاصة في ظل رغبة الجهاز بعدم الدفع بأي لاعب في المران إلا إذا كان سليم مائة بالمائة ولا يعاني من اية ألآم.

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فيما استقر الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر على تعديل النظام السابق الخاص بقائمة مباريات بطولة الدوري العام، حيث اعتمد فايلر طوال الفترة الماضية على قائمة لا تزيد عن 22 لاعباً لرغبته في التركيز مع عدد معين، وعدم الانشغال بعدد كبير من اللاعبين على الرغم من خروجهم من الحسابات في هذه المباريات، وعلم "اليوم السابع" أن تداعيات فيروس كورونا المستجد أجبرت الجهاز الفنى للأهلى على تعديل سياسته فيما يخص عدد القائمة في المباريات المختلفة، حيث سيتم اصطحاب قرابة الـ25 لاعباً خاصة وأن بروتوكول كورونا الطبى قبل المباريات، يجبر الجهاز الفنى على استبعاد أي لاعب تظهر عليه أعراض كورونا أو فى حالة أن اثبتت المسحة التي أجراها قبل المباراة معاناته من الفيروس، وبالتالى يرغب الجهاز الفنى فى أن يكون البديل متوفراً ولا يمثل الأمر أزمة فنية قبل انطلاق أى مباراة متبقية للفريق فى بطولة الدورى العام.

وأجرى لاعبو الأهلى مسحة كورونا 4 مرات حتى الأن منذ العودة للتدريبات، فيما يحاول الجهاز الفنى تطبيق مبدأ التباعد بين اللاعبين فى التدريبات وتعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين وتعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.