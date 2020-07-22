شكرا لقرائتكم تأكيداً لـ"الخليج 365".. الإنتاج يعلن حصوله على وعد بتأجيل أول مباراة بالدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد اللواء أشرف عامر رئيس الانتاج الحربى أن ناديه حصل على وعد من إتحاد الكرة بتأجيل مباراته فى الاسبوع الاول للدوري بعد إصابة 18 لاعب بكورونا ، وقال عامر فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر أذاعة أون سبورت:"قررنا ابتعاد اللاعبين المصابين بكورونا عن التدريبات فيما سيعود اللاعبين الذى لم يتعرضوا للإصابة للتدريبات الاسبوع المقبل بعد الخضوع لمسحة كورونا جديدة للتأكد من سلامتهم ، وحرصت على الاطمئنان على اللاعبين المصابين ووجدت حالتهم مطمئنة ولم تظهر عليهم أى أعراض ونتابعهم بإستمرار".

كان الخليج 365 قد نشر أمس ، عن دراسة اتحاد الكرة تأجيل الأسبوع الـ18 للإنتاج بعد إصابة 18 فرد من الفريق.

ويضيف أشرف عامر :" حصلنا على وعد من إتحاد الكرة بتأجيل مباراة الاسبوع الاول للدوري لأن برنامج إعدادنا لعودة المسابقة تأثر بشدة بعد إصابة 18 لاعب بكورونا ، وسنجرى مسحة للمصابين والغير مصابين للتأكد من سلامة الجميع قبل عودة التدريبات منعاً لزيادة الارقام".

ومن جانبه أشاد الاعلامى أحمد شوبير بالاجراءات الاحترازية فى الانتاج الحربى مؤكداً أنه ذهب لمقر النادى من أسبوعين لتصوير استعدادات الفريق للإنتاج ولمس تطبيق الاجراءات الاحترازية بصرامة لدرجة تعقيم سجادة الصلاة التى طلبها للصلاة قائلا حتى "مختار مختار مسلمتش عليه".

وأكد خالد المهدي مدير الكرة بفريق الانتاج الحربي أن مختار مختار مدرب الفريق تعرض للإصابة بفيروس كورونا، وتم اكتشاف أكثر من حالة خلال إجراء مسحة اختبار فيروس كورونا الأخيرة، مما تسبب فى إلغاء معسكر الفريق بشرم الشيخ.

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وكشف مسئولو اتحاد الكرة أنه فى حالة استمرار إصابات لاعبي الإنتاج الحربي بهذا العدد الكبير من إصابات كورونا فقد يتم تأجيل أولى مبارياته فى الجولة الـ18 للدورى، والتى ستنطلق يوم 13 أو 14 أغسطس المقبل عقب انتهاء انتخابات مجلس الشيوخ المقرر لها 12 و13 من نفس الشهر.

وتابع مسئولو اتحاد الكرة أن الحالات المصابة بفيروس كورونا بالإنتاج تحتاج لراحة سلبية بين 10 إلى 15 يوما بدون تدريب مما يؤثر على لياقتهم وبالتالى سنتابع الموقف عقب إجراء المسحة المقبلة، وبعدها سيتم تحديد الموقف النهائي لمباريات فريق الإنتاج فى الدوري، خاصة أن أول مباراة لهم ستكون يوم 13 أو 14 أغسطس.

واستقر اتحاد الكرة على استئناف مباريات الدوري الممتاز للموسم الجاري 2019 – 2020 يوم 6 أغسطس بمباراة الزمالك أمام المصري ثم الأهلي أمام إنبي يوم 7 أغسطس، على أن يلعب الزمالك مباراته الثانية من المؤجلات أمام الاتحاد السكندري يوم 10 أغسطس.

وأكد محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة أن الإنتاج الحربى ألغى معسكره المغلق الذى كان مقامًا فى شرم الشيخ، بعد إكتشاف إصابة 18 حالة بالفريق بفيرس كورونا، موضحًا إن الإنتاج كان أجرى مسحة طبية قبل الدخول فى المعسكر وجاءت نتيجتها سلبية، إلا أن الحالات التى ظهرت مجددًا جاءت بعد إقامة المعسكر.

وأضاف رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة خلال تصريحاته ببرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم 2" إنه يطالب جميع لاعبى الإنتاج بعزل أنفسهم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحين إجراء مسحة طبية أخرى خلال الساعات المقبلة، ثم إجراء مسحة طبية أخرى بعد 10 أيام للتأكد من سلامتهم.

وتابع محمد سلطان، إن الـ 18 حالة التى ظهرت فى الإنتاج الحربى، لم تظهر عليهم أعراض الإصابة، متوقعًا أن يكون تم الافراط فى التعامل داخل المعسكر مع عدم اتخاذ الاجراءات الوقائية المطلوبة، لافتًا إلى أن تلك الحالات ستحصل على راحة لمدة 10 أيام، قبل السماح لهم بالعودة للتدريبات، مشيرًا إلى إنه تواصل مع مسئولى الجبلاية لاتخاذ إجراءات استثنائية بشأن مبارياتهم فى الدورى.