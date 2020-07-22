شكرا لقرائتكم حمدى زكى يخضع للعزل المنزلى بعد إصابته بكورونا بإشراف طبيب الاسماعيلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقرر خضوع محمد حمدى زكى مهاجم الاسماعيلى للعزل المنزلى تحت إشراف الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى للدراويش حتى يستعيد عافيته فى أقرب فرصة من خلال بروتوكول العلاج المنزلى بالتنسيق مع اللجنة الطبية بإتحاد الكرة برئاسة محمد سلطان ، وأعلن محمد حمدي زكي إصابته بفيروس كورونا المستجد عقب إجرائه للمسحة الخاصة بالفيروس وظهرت نتيجتها ايجابية .

وكشف محمد حمدي زكي عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اصابته بكورونا قائلا: " الحمد لله على كل شئ إيجابية كورونا وقدر الله ما شاء فعل.. دعواتكم".

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ومن جانبه قال الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى أن محمد مخلوف لاعب الوسط تعرض لكدمه فى كاحل القدم. جاء ذلك على هامش الودية التى جمعت الدراويش مع نادى مصر مساء أمس وانتهت بخسارة الدراويش بهدف نظيف، وأضاف فى تصريحات عقب اللقاء بأن اللاعب سيخضع لبرنامج تأهيلى مكثف وفترة غيابه قد تمتد إلى أسبوع، وأشار طبيب الاسماعيلي إلى أن عمر الوحش لاعب الوسط خضع لجراحة بسيطة أستلزمت 3 غرز له فى الرأس ، بينما عانى محمد صادق صانع الألعاب من كدمة بسيطة لن تمنعه من التواجد بمران اليوم ، وأوضح طبيب الاسماعيلي، حديثه بأن محمد الشامى جناح الفريق سينضم للتدريبات الجماعية نهاية هذا الأسبوع بعد انتهاء برنامجه التأهيلى.

وفي وقت سابق، أكد محمد محسن أبوجريشة المدرب العام للفريق في أعقاب اللقاء الودي ضد نادي مصر، أن الجهاز الفني لا ينظر للنتائج في المباريات الودية، بقدر الاهتمام بالأداء الفني والبدني للاعبين. وأضاف : ”التجربة كانت مفيدة بشكل كبير للاعبين فى ظل ابتعادهم عن المشاركات منذ فترة طويلة”. وواصل:”حرصنا على تجريب مجموعة من الخطط الفنية، وإشراك أكثر من لاعب فى مراكز مختلفة للوقوف على مرونتهم التكتيكية ومدى قدرتهم على المشاركة بأكثر من مركز”.

وأتم مدرب الدراويش:”نكثف تدريبات الفريق ونتدرب على فترتين يوميا ونسابق الزمن لتجهيز الفريق قبل عودة النشاط الكروي بشكل رسمي والذى يحتاج لفترة لاتقل عن شهرين من أجل الوصول للمستوى المأمول”. ويذكر أن الإسماعيلي قد خسر وديًا، بهدف نظيف أمام نادى مصر، في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف المنافسات الرسمية.