شكرا لقرائتكم نتائج المسحات تُحدد مصير ودية الزمالك وبيراميدز فى برج العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح مصير المباراة الودية بين الزمالك وبيراميدز المقرر إقامتها غدًا الخميس فى برج العرب، معلق على نتائج المسحات الطبية للكشف عن فيرس كورونا، والتى أجراها لاعبو الفريقين، والتى من المنتظر أن تظهر اليوم الأربعاء، حيث كان اتحاد الكرة اشترط أن يخضع لاعبى الفريقان الذان سيخوضان مواجهة ودية لإجراء مسحة طبية قبل إقامة المباراة وكذالك طاقم الحكام، للتأكد من عدم إصابة أى منهما بفيرس كورونا.

وتسود حالة من القلق داخل معسكرات الفرق المتواجدة فى برج العرب بالإسكندرية، بعد ظهور العديد من الحالات أبرزهم عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش، ومحمد كوفى مدافع سموحة، وعامل المهمات فى المصرى البورسعيدى والذى خالط معظم لاعبى الفريق والجهاز الفنى.

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وأعلن نادي الزمالك إلغاء مباراة الفريق الودية امام طلائع الجيش التي كان من المقرر ان تقام اليوم على ستاد الجيش ببرج العرب بالاسكندرية، وقال الزمالك عبر موقعه الرسمي أن قرار الالغاء جاء بعدما تلقي أحمد زاهر المدير الاداري للفريق مكالمة هاتفية من العميد أحمد المهدي مدير الكرة بالنادي العسكري والذي ابلغه فيها باصابة عمرو جمال لاعب الطلائع بفيروس كورونا ونظرا للخوف من مخالطة زملائه في النادي وحرصًا علي سلامة لاعبي الزمالك فقد تقرر الغاء المباراة.

على الصعيد ذاته، إستقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على خوض مرانا قويا في الخامسة من مساء اليوم، وخوض تقسيمة بين فريقين علي الملعب بالكامل، في صورة مباراة ودية بين فريقين من الزمالك بعد الغاء ودية الطلائع