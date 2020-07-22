شكرا لقرائتكم أحمد عيد متضامناً مع إصابات كورونا في الأندية: "سلامات للكل" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تضامن أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك السابق مع مصابي كورونا في الأندية المصرية، بعدما شهد أمس الثلاثاء الإعلان عن عدد كبير من الحالات في عدة أندية، كان أبرزها نادي الانتاج الحربي، حيث كشف الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، عن ظهور 18 حالة إيجابية بالانتاج بعد أخذ المسحة، تأكد من بينهم إصابة مختار مختار نجم الأهلي السابق ومدرب الفريق، وكذلك أعلن عمرو جمال مهاجم الأهلي المعار للطلائع عن إصابته، ومحمد كوفي لاعب سموحة ، وكتب عيد عبد الملك عبر حسابه الشخصي على تويتر: مش هقدر انزل بوست لكل لاعب واداري ومدرب العدد زاد جداً، سلامات لكل المصابين بكورونا من اللاعيبين والاداريين والمدربين.



أحمد عيد

وفي وقت سابق، أكد أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك وحرس الحدود السابق، أنه يتعرض لحملة يقودها أحد الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشددا على أنه لم يقصد مطلقاً الإساءة لشهداء النادى الأهلي، وقال عيد عبد الملك عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر، "التغريدة تم تأويلها بشكل خاطئ، لا أتحدث مطلقا طول حياتى عن الشهداء، لا مجال للحديث عن شهداء بورسعيد".

Advertisements

وأضاف عيد، "السكرين شووت المنشور عبر حسابى على تويتر عبارة عن خريطة لبعض المحافظات منها بورسعيد والإسماعيلى ومنطقة القناة كلها، لأن الأهلى لا يلعب هناك، البعض تفهم موضوع بورسعيد بشكل خاطئ، وهناك من يريد اصطياد الأخطاء لى، وهناك شخص رفعت ضده دعوى قضائية بسبب ذلك على السوشيال ميديا".

وتابع: "ليس لدى أى مشكلة مع أحد، أتحدث بشكل كروى فقط، ومؤخرا كنت أتكلم عن موضوع نادى القرن وأرى أن الزمالك الأحق، وأنا كنت صاحب فكرة الاحتفال يوم 9-7، أتحدث فى الكرة فقط، ولا أتلفظ بشكل خارج مطلقا".

وواصل عبدالملك، "هناك حملة ضدى يقودها شخص معين يقوم بالسخرية وعمل فيديوهات ضدي، قمت برفع قضية ضده، وسوف أستخدم حقى القانونى للدفاع عن نفسي، وليس لدى مشكلة مع جماهير الأهلي، لكن البعض يفسر دفاعى عن الزمالك بشكل خاطئ، ويريدون أن أصمت، لكن عندما أخرج للحديث والانتقاد يتم الهجوم عليه، أنا أتكلم بصفة دائمة كزملكاوى فقط".