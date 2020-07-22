شكرا لقرائتكم 25 إصابة بفيروس كورونا في 5 أندية مختلفة تهدد بتأجيل انطلاق الدورى العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاشت الأندية المصرية بالأمس ساعات رعب وقلق ، ويوم سيء وصعب لأغلب الفرق المصرية المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز بسبب زيادة في عدد الإصابات وصلت على اكثر من 25 إصابة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

فيما يترقب الكثير من الأندية واللاعبين نتائج المسحات الطبية القادمة أو التي أجريت خلال الساعات القليلة الماضية، حيث بات من الأهمية معرفة تلك النتائج بعد مخالطتهم لزملائهم داخل التدريبات أو الفندق أو خلال التواجد في ذات الأماكن لساعات طويلة .

وأكدت المسحات الطبية والنتائج إيجايبة العينات لاكثر من 25 لاعبا في 5 أندية مختلفة جاءت كالتالى: 18 إصابة في الإنتاج الحربي، و3 إصابات في نادى الإسماعيلي ، واصابتان في نادى سموحة، وإصابة واحدة في نادى طلائع الجيش، ومثلها إصابة واحدة في نادى المصري البورسعيدي.

فيما أعلن أكثر من لاعب مشهور منهم عمرو جمال مهاجم الأهلى المعار إلى طلائع الجيش ومحمد كوفي مدافع الزمالك السابق لاعب سموحة، ومحمد حمدى زكى مهاجم الإسماعيلي اصابتهم بالفيروس.

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بدأت الأندية تتسارع في اتخاذ مواقف حاسمة وجادة قد تصل إلى حد عدم استكمال البطولة بشكل جادي بعدما أعلن خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى إيقاف تدريبات ناديه لحين ظهور نتيجة مسحة كورونا السادسة التى يجريها الجمعة المقبلة بالإضافة لإلغاء المباريات الودية للفريق بسبب تعرض 18 فرد بالفريق للإصابة بفيروس كورونا .

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أنه فى حالة استمرار إصابات لاعبي الإنتاج الحربي بهذا العدد الكبير من إصابات كورونا فقد يتم تأجيل أولى مبارياته فى الجولة الـ18 للدورى، والتى ستنطلق يوم 13 أو 14 أغسطس المقبل عقب انتهاء انتخابات مجلس الشيوخ المقرر لها 12 و13 من نفس الشهر.

بينما يدرس مجلس إدارة المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية إلغاء معسكر الفريق المقام ببرج العرب بمدينة الإسكندرية بعد التأكد من إصابة أحد مسئولى المهمات بالفريق الأول بفيروس كورونا المستجد حفاظا على حياة اللاعبين والجهاز الفنى وحتى يقوم الفريق بمسحة جديدة يحددها اللجنة الطبية لإتحاد الكرة .

كانت نتيجة المسحة الطبية الخامسة أظهرت إصابة أحد مسئولى المهمات بالفريق الأول للكرة بالنادي المصري بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” التى أجراها الفريق ببداية معسكره المغلق أول أمس بمدينة برج العرب ، لتكون تلك الحالة هى الإصابة الأولى داخل النادي المصري منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد ، وقد قررت إدارة المصري عزل كافة المخالطين لمسئول المهمات بغرفته داخل المعسكر لمدة خمسة عشر يومًا داخل منازلهم ، وذلك حتى يتم تحديد مدى إصابتهم من عدمه.