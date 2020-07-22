شكرا لقرائتكم عضو المصرى البورسعيدى يتوقع تأجيل عودة الدورى بسبب حالات كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توقع طارق هاشم عضو مجلس ادارة النادى المصرى البورسعيدى تأجيل عودة بطولة الدوري المقرر لها 6 أغسطس المقبل بعد ظهور حالات كورونا كثيرة بين اندية الدوري ، وقال هاشم فى مداخلة هاتفية لبرنامج صباحكم رياضة عبر أثير أذاعة الشباب والرياضة:"الوضع أصبح صعب للغاية ، كل الاندية التى تقيم معسكر فى برج العرب قررت الغاؤه عقب مباريات الأمس فضلاً عن تأكد وجود 18 حالة بفريق الانتاج الحربى" ، وأضاف طارق هاشم:"رئيس اللجنة الطبية الدكتور محمد سلطان قال أن اللاعب الذى يعانى من أعراض يتم عزله ولايشارك فى المران بينما المصاب بكورونا بدون أعراض يشارك عادى ، وهذا أمر صعب للغاية ويزيد فرص العدوى بين اللاعبين ، كيف سنواجه الفرق وداخلها هذا الكم الكبير من الاصابات وبالتالى نتنتقل الاصابات لعائلاتنا جميعاً"

وتابع عضو مجلس المصرى: "أتوقع تأجيل بطولة الدوري بعد الحالات الكثيرة التى ظهرت بالأمس ، وسمعنا عن إصابة مختار مختار المدير الفنى للإنتاج بكورونا ونتمنى له الشفاء" ، وأكمل :" مجلس المصرى سوف يعقد اجتماع طارىء فى الثامنة مساء اليوم لبحث موقف الفريق من بطولة الدوري بعد المستجدات الأخيرة" وأضاف:" عامل المهمات التى ثبت إصابته بكورونا كان مُخالط لعدد كبير من اللاعبين والجهاز الفنى مما أصابهم بحالة من الرعب" ، وقال طارق هاشم :"طلبنا توسيع عدد الجماهير في استاد المصري الجديد الي ٢٠ الف بدلا من ١٢ حتي يستطيع استضافة المباريات الدولية".

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كانت نتيجة المسحة الطبية الخامسة أظهرت إصابة أحد مسئولى المهمات بالفريق الأول للكرة بالنادي المصري بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” التى أجراها الفريق ببداية معسكره المغلق أول أمس بمدينة برج العرب ، لتكون تلك الحالة هى الإصابة الأولى داخل النادي المصري منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد ، وقد قررت إدارة المصري عزل كافة المخالطين لمسئول المهمات بغرفته داخل المعسكر لمدة خمسة عشر يومًا داخل منازلهم ، وذلك حتى يتم تحديد مدى إصابتهم من عدمه.

وتعادل المصرى مع طلائع الجيش وديا بهدفين لمثليهما فى اولى مباريات الفريق ببرج العرب قبل أن يؤكد طارق العشرى المدير الفنى للفريق الساحلى أن هناك حالة من الرعب داخل معسكر الفريق نظرا لأن المصاب خالط جميع اللاعبين وهو ما جعل البعض ينتابه الشك والخوف خوفا من العدوى .