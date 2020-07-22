شكرا لقرائتكم نجوم الاهلى يساندون عمرو جمال بعد إصابته بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص عدد من نجوم النادى الاهلى وبعض أفراد الجهاز الطبى على الاطمئنان على عمرو جمال مهاجم المارد الاحمر المعار لطلائع الجيش بعد ثبوت اصابته بكورونا لمساندته فى المحنة الصعبة مؤكدين له ضرورة التماسك حتى يعبرها بسلام ، وغادر عمرو جمال عسكر فريقه ببرج العرب بالإسكندرية منذ قليل، بعد التأكد من إصابته بفيروس كورونا عقب ظهور نتيجة مسحة كورونا الخامسة التى أجراها الطلائع صباح الإثنين الماضى قبل وديتى المصرى البورسعيدى والزمالك والتى أكدت وجود حالة إيجايبة واحدة فى صفوف الطلائع ليتم استبعاد اللاعب على الفور، ومن المقرر أن يخضع الغزال للعزل المنزلى وبروتوكول العلاج الذى وضعته اللجنة الطبية بإتحاد الكرة برئاسة محمد سلطان.

وأعلن عمرو جمال إصابته بفيروس كورونا عبر حسابه على انستجرام قائلا: "الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه، راضى وكل الرضى، إيجابى كورونا نسألكم الدعاء"، وانهالت عبارات الدعم والمساندة على الغزال متمنين له سرعة الشفاء من الوباء اللعين .

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ويخضع فريق طلائع الجيش لمسحة كورونا جديدة فى الحادية عشرة صباح اليوم للإطمئنان على صحة اللاعبين والجهاز الفنى والادارى فى معسكر برج العرب بعد ثبوت إصابة عمرو جمال مهاجم الفريق بفيروس كورونا ووجود حالات مخالطة له

و تعادل فريق طلائع الجيش مع نظيره المصرى البورسعيدى بهدفين لكل فى المباراة الودية التى جمعتهما على ستاد برج العرب بالاسكندرية أمس ضمن استعدادات الفريقين لعودة بطولة الدوري المقرر لها 6 أغسطس المقبل بعد تجميد دام أربعة شهور كاملة بسبب جائحة كورونا ، تقدم الطلائع بهدف مبكر عن طريق ناصر منسى في الدقيقة الثالثة وتعادل للمصري الناشئ محمد الجمل في الدقيقة السابعة والثلاثين ، قبل أن يضيف الطلائع الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة والأربعين عن طريق ناصر منسى ايضاً ، وفى الدقيقة 90 سجل بهاء مجدى هدف التعادل للمصرى البورسعيدى من ركلة حرة فى الوقت الضائع.

وبدأ طلائع الجيش ودية المصرى البورسعيدى بتشكيل مكون من :"محمد شعبان وخالد سطوحي ومحمود عاطف وأحمد كابوريا وأبو المجد بوشا ومحمد شحاته ومحمد اشرف روقة وفرانك ستيفن وأحمد داوودا وناصر منسي وكريم ممدوح" ، فيما بدأ طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى ودية الطلائع بتشكيل مكون من محمد شحاته (31) ، عمر كمال (7) ، أحمد يوسف (37) ، خالد مصطفى (33) ، محمد عبد السلام (38). عمرو موسى (8) ، ايزي ايميكا (20). حسن علي (21) ، عبد الناصر دي ماريا (22) ، محمد جابر (11) الناشئ عمر الجرايحي (40).